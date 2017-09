Repetto explicó por qué usó un pasamontañas en la nota con un líder mapuche

Nicolás Repetto se colocó un pasamontañas para cubrir su rostro mientras le hacía una nota en vivo a Fernando Jones Huala, hermano del dirigente mapuche detenido Facundo Jones Huala, para "El noticiero de la gente" que conduce por Telefe al mediodía. La acción aún trae polémica.

En medio de incidentes en la puerta del juzgado desde Esquel, Soraya Maicoño, la representante mapuche que hablaba en el móvil de Telefe increpó directamente a Nico por lo que hizo el día anterior al aire: "¿Sabé qué Nicolás Repetto? No nos falte el respeto. No tenía ninguna necesidad de ponerse una capucha ayer. Usted tampoco resulta creíble burlándose de nosotros y de nuestras formas. Si usamos capucha es porque necesitamos protegernos. Algunos estamos expuestos, pero usted no tenía ninguna necesidad de encapucharse", manifestó.





Leer más: Polémica por la entrevista de Nicolás Repetto encapuchado junto a Fernando Jones Huala





El conductor pidió hablar con Soraya para aclararle su postura. "No pensaba hablar de este tema porque es algo que sucedió", arrancó.

"Sí, pero ustedes tienen la posibilidad de llegar a todo el país y la verdad es que como pueblo mapuche somos objeto de burla desde hace más de cien años. En este momento estamos muy sensibles pasando por una situación muy delicada", replicó la vocera del pueblo mapuche.

Repetto argumentó: "En ningún momento fue una burla. Creo que ocurren dos temas en uno mismo y están mezclados. El primero es la desaparición de Santiago Maldonado, de la que ningún grupo puede adueñarse porque es una causa de todos. Todos queremos que Santiago Maldonado aparezca y con vida. Todos queremos saber quién es el responsable".

Nico Repetto con Huala





Y luego se explayó sobre el por qué del uso del pasamontañas: "Me lo puse a raíz de una pregunta. No fue para cargar a los mapuches, cuando abrí la nota lo hice diciendo que hace 200 años se cometió un genocidio. Yo planteé bien claro, si resultaba que la protesta se hiciera cortando rutas y con capuchas, porque eso asusta. No sé si quiero un país con gente encapuchada cortando rutas, ¿ese es el mecanismo? Puede ser que no tenga razón".

Maicoño insistió: "Yo prefiero que no haya gendarmes que hostiguen, que no haya policía de Benetton, que no encarcelen a nuestras autoridades sólo porque le ponemos freno a los emprendimientos mineros que atentan contra el pueblo. Se cuestiona una capucha cuando el problema es mas profundo, se cuestiona el corte de ruta cuando desapareció una persona, me parece que hace falta leer historia, entender el genocidio que se cometió. Hace falta entender que los mapuches no son personas violentas. Hay que ser más cuidadoso y tener más empatía".