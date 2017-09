Recorrió con su auto más de 5 millones de kilómetros y su mujer se lo fundió yendo al súper

Irv Gordon es un profesor de ciencias jubilado con cuyo Volvo 1800s modelo 1966 logró un récord Guinness de 5 millones de kilómetros recorridos. Pero en estos momentos no la está pasando nada bien.

La marca fue alcanzada el lunes pasado en Alaska, una de las regiones que Irv nunca había tenido la oportunidad de visitar con anterioridad.

En los últimos días su mujer le pidió prestado el vehículo -el suyo estaba en el mecánico- pero cometió un error que le costó carísimo: no le sacó el freno de mano y terminó fundiéndolo.

"Inicialmente se iba a llevar el auto ella sola pero no me pude quedar tranquilo y la acompañé. Le dije que manejara por que me dolían las piernas -a sus 73 años había recorrido más de 1.00 kilómetros en un día- y lo que pasó después es muy difícil de recordar: Nancy aceleró a máxima velocidad con el freno de mano puesto y lo fundió", precisó Irv.

La amargura se apoderó del docente jubilado, quien fue internado por un ataque de nervios. Sin embargo, sus hijos de encargaron de aclarar que no quedaron rispideces en la pareja.