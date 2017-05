Por su "vagancia", una joven de 23 años se quedó sin la pensión alimentaria

La Audiencia de Cantabria rechazó el reclamo de una joven de 23 años, que pedía que sus padres le hicieran efectiva la pensión por alimentos, al considerar que fue la propia conducta de "vagancia" y "falta de aprovechamiento" de la chica la que la colocó en situación de necesitar esos recursos.

La Audiencia rechazó de este modo el recurso planteado por la hija contra la sentencia de un Juzgado de Primera Instancia de Castro Urdiales, que ya desestimó su demanda.

En su resolución, el tribunal explicó que los padres de la chica se separaron en abril de 2012, cuando ya era mayor de edad, y que en la sentencia de separación de común acuerdo no se fijó pensión alimenticia alguna en favor de la hija.

Los magistrados destacaron que aunque la obligación de alimentos a los hijos se extiende hasta que alcanzan la suficiencia económica, de acuerdo con la jurisprudencia, esa premisa se mantiene "siempre y cuando la necesidad no haya sido creada por la conducta del propio hijo".

La Sala subrayó que en este caso la situación de la chica "ha sido provocada por su propia conducta".

Se indicó que, pese a su edad, la joven no concluyó la escuela secundaria obligatoria, y que solicitó y obtuvo dinero de parientes para la realización de cursos de ofimática o enseñanzas relacionadas con la informática "sin obtener resultado alguno", porque no se matriculó o porque no acudió a las clases de forma regular.

Además, la Audiencia apuntóque la chica trabajó en varios lugares, como Cádiz, Huelva, Londres o Castro Urdiales, sin haber finalizado esos trabajos ni aprovechado el aprendizaje del inglés. Los magistrados entienden que la joven no ha aprovechado el tiempo para aumentar o finalizar su formación.

"Puede y debe concluirse que ha sido la propia conducta de la recurrente una vez alcanzada la mayoría de edad, conducta jurídicamente calificable como de abandono, vagancia y falta de aprovechamiento, la que la ha colocado en la situación que actualmente ostenta", puede leerse en la sentencia.

Por ello, la Sala no considera que la chica sea acreedora de la pensión de alimentos que reclama.