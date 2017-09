Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers y The Killers encabezan el Lollapalooza 2018

Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers y The Killers serán las principales atracciones del Lollapalooza 2018, que se realizará el 16, 17 y 18 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro, en un festival que también presentará al rapero Wiz Khalifa, LCD Soundsystem, Lana del Rey, Liam Gallagher y al legendario David Byrne.

Del encuentro, que en esta nueva edición se extenderá por primera vez por tres días y en el que se podrán ver a más de 80 artistas, también serán parte Imagine Dragons y Chance The Rapper, en tanto que Las Pelotas aparece como el número local más fuerte, en una grilla en donde sorprende la inclusión de Damas Gratis.

Tal como es habitual en este festival, será una oportunidad para que el público argentino conozca a muchos artistas alternativos que suelen actuar en encuentros musicales europeos, tal el caso de The National, Kygo, DJ Snake, Hardwell y Royal Blood, entre otros.

Entre los artistas locales, estarán El Dante y Emmanuel Hourvilleur, que se presentarán de manera separada y no como Ilya Kuryaki and The Valderramas; Bajofondo, Los Espíritus, Miranda!, Marilina Bertoldi, Octafonic, Leo García, Benito Cerati, Barco, Indios, Mi Amigo Invencible y Militantes del Clímax, entre otros.

El Festival también contará con el espacio gastronómico y stands temáticos en donde se podrán desarrollar distintas actividades interactivas, además del escenario Kidzapalooza, con bandas orientadas para los más chicos.

Las entradas puestas a la venta con anticipación, conocida como la modalidad "Early Birds", se agotaron a pesar de que no se conocía en ese momento la grilla de artistas que formarían parte.