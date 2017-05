Laura Miller reveló la condena social que está viviendo por la detención de su marido

La cantante Laura Miller rompió hoy el silencio tras la detención de su marido, el piloto de automovilismo Nicolás Traut, acusado por un hackeo millonario en perjuicio de la Municipalidad de 25 de Mayo, y aseguró que en la calle le gritaron "ladrona, chorra" y que una persona hasta llegó a escupirla tras conocerse el caso.

"Si se comprueba que todo es cierto pediré la nulidad de mi matrimonio", afirmó la artista, y aseguró: "No tengo miedo de estar implicada porque no lo estoy. No hice nada para ir presa".

"Lo conocí en 2016 y ese mismo año me fui a vivir con él, totalmente enamorada. En septiembre me propuso casamiento y en diciembre nos casamos", indicó.

En su defensa, la cantante manifestó: "Yo lo googleé, no soy una investigadora privada. Lo único que aparecía de Nicolás era que era un corredor, que hace 15 y 20 años corría en una categoría".

"Había fotos de autos, de él corriendo, notas en la radio hablando de las carreras. No había nada que me diera a pensar que podía dudar de alguien así", agregó.

En la continuidad de su relato, Miller dijo: "El se iba a las nueve de la mañana en moto a hacer su gimnasia. A veces volvía a almorzar 40 minutos y después volvía a las seis de la tarde".

"Yo sospechaba de otra mujer cuando me daba el teléfono apagado. Nada más", señaló, y contó que ella le buscaba sponsors "porque él iba a volver a correr ahora".

"Lo voy a apoyar hasta que la Justicia me diga que no. Lo voy a apoyar como la persona humilde, de pueblo que es", dijo.

Mencionó que actualmente se encuentra medicada y que tras la detención de su marido sufrió una crisis nerviosa, se desmayó y terminó internada con un traumatismo de cráneo.

"Estoy medicada, no sé si estoy en condiciones para hacer un análisis o conclusión de todo esto", indicó.

También dijo que Traut le hizo abrir una cuenta bancaria y aseguró que "nunca había tenido tarjetas de crédito, cheques o una caja de ahorro".

Antes de referirse al momento en que la policía allanó su domicilio y detuvo a su marido, Miller se quebró en un llanto y luego describió: "Estaba desayunando a la mañana, con el perro y con él. Tocan el portero de la puerta de servicio".

"El abre la puerta, yo estaba en pijama, y entran 15 policías. Yo me quedé helada, él estaba como sin nada pasara", agregó.

Aseguró que los policías que ingresaron a la vivienda "dieron vuelta toda la casa".

Por último, mencionó un desagradable episodio que tuvo que vivir cuando unas mujeres la reconocieron en la vía pública.

"Salí a comprarle comida a mi perro, dos señoras pasaron y lamentablemente me reconocieron. Una me gritó «ladrona» y otra «chorra». Hice una cuadra y media más, casi llegando al almacén y un tipo me escupió", precisó.

Todo estalló el 18 de abril cuando la Policía allanó el departamento de la Torre Le Parc, en Puerto Madero, donde vive el matrimonio.

Los efectivos se llevaron esposado al piloto de automovilismo frente a la mirada de la cantante.

Traut está acusado de cometer un "fraude en perjuicio de la administración pública" y el fiscal lo ubica como el líder de una banda que robó 3.600.000 de pesos de las cuentas bancarias de la municipalidad de la localidad bonaerense de 25 de Mayo.