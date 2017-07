La extraña patología de Evita, la modelo que aspira a convertirse en Miss Universo

Una extraña patología ha hecho que Evita Patcey Delmundo lleve cientos de verrugas sobre su piel. Eso la hizo diferente a los ojos de los demás, sobre todo de los niños, que en el colegio la compararon con galletas de chips de chocolate y la llamaron "monstruo".

"Recuerdo a una profesora pidiéndole a dos chicas que no me dejaran sola durante el recreo y cómo ellas se decían: '¿Por qué tenemos que tratarla como a una princesa?'. Eso me rompió el corazón. Les dije que no tenían que seguirme y se fueron inmediatamente. Básicamente, estaba sola", relató en una entrevista para Teen Vogue.

Ahora Evita ha dejado atrás esos años en los que pensaba frecuentemente pasar por el quirófano con la esperanza de lucir "normal". Hoy, se acepta y ve en su "diferencia" su mayor fortaleza. "Aprendí a amarme y a comunicarme con los demás", expresó.

Es por eso que la joven de 20 años, está decidida a romper todos los estereotipos de belleza por lo grande, y que mejor manera de lograrlo, que entrar al evento donde todo sobre los cánones de belleza, pareciera estar dicho.

Go fight for it no one will stop you ❤



Su propósito es convertirse en Miss Universo Malasia 2018, para representar a su país y a su belleza en el próximo certamen de Miss Universo. "La belleza no es solo lo que está por fuera, no es solo alguien con la cara perfecta o el cuerpo perfecto. La belleza es quien eres como persona y el amor que sientes por ti mismo. Nunca se trata de perfección", señaló para Elle Malasia.