Habló el cirujano acusado de integrar una red de trata y dijo que no tiene "nada que ver"

"No tengo absolutamente nada que ver con el tema", aseguró hoy el cirujano santafesino Alfredo Carande que quedó detenido a fines de agosto tras realizarse allanamientos en su clínica y en su casa. El médico es investigado por el juez Federal N° 7, Sebastián Casanello, que lo acusa de estar implicado en una red que captaba travestis.

"Soy el único que se anima a extraer siliconas, ningún médico se mete con eso porque le tienen miedo. Yo tengo procedimientos propios, tengo cánulas especiales"

El cirujano fue liberado bajo una fianza de 200 mil pesos y ahora espera que el juez Casanello se expida. Carande aclaró que ejerce su profesión de manera legal, que opera no solamente travestis y desmintió su vinculación con la causa: "No tengo absolutamente nada que ver con el tema trata, lo mío era estrictamente profesional. Venían, se operaban y les cobraba. Se dijeron muchas mentiras, que las drogaba por ejemplo".





El médico además contó que las pacientes llegaban por su propia voluntad y que lo que genera polémica es justamente que opera mujeres trans. "Soy el único que se anima a extraer siliconas, ningún médico se mete con eso porque le tienen miedo. Yo tengo procedimientos propios, tengo cánulas especiales", detalló en LT10.

Sobre su situación personal tras la denuncia y detención Carande dijo que "quedó reventado", que no se lo esperaba y que el mismo día de los allanamientos sentía ruidos que resultaron ser en su casa. "No entendía nada, no tenía idea de lo que estaba pasando", recordó.

Además aclaró que ni en los allanamientos ni en las escuchas encontraron elementos: "Me revisaron todo y no encontraron nada, no encontraron drogas". Y recalcó que su relación con las pacientes nunca pasó "lo extra quirúrgico". "Sobre lo que pasaba después de que salían del quirófano, no tengo idea", concluyó.