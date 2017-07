Fueron a buscar dinero al vestuario de ShowMatch y se llevaron un gran fiasco

Dos hombres armados asaltaron el área de vestuario y escenografía de ShowMatch, ubicado al frente del estudio donde se realiza el programa en Ideas del Sur y que no cuenta con seguridad.

El hecho ocurrió ayer por la tarde y si bien los delincuentes se mostraron violentos, no agredieron físicamente a ninguna de las ocho personas que se encontraban en el lugar. "Se la agarraron con Nachito, el único hombre. Le decían que lo iban a matar, que se tire y se quede boca abajo", contó María, una de las empleadas, en Este es el Show.

Los delincuentes llegaron al vestuario diciendo que venían "a pagar unos zapatos".

"Me acerqué hasta la puerta y les dije que no sabía de qué hablaban. Ahí sacaron las armas y nos dijeron a todos que vayamos atrás y que nos tiremos al piso", indicó María.

Luego, uno de los ladrones le preguntó a la encargada dónde estaba la plata. "'Acá no hay plata, esto es solo un vestuario'", fue la respuesta que recibieron. Al comprobar que no encontrarían nada de valor, y al notar que una de las asaltadas había salido a la calle, los hombres se fueron no sin antes alzarse con el teléfono celular, la cartera de la mujer y una mochila perteneciente a otra chica del staff.