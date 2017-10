Están separados y dejaron a su bebé en la comisaría porque ninguno quiere cuidarlo

Los vecinos no salen de la sorpresa ante lo insólito de la situación. En las últimas horas un bebé de dos meses fue dejado en una comisaría de San Juan por sus padres, que se separaron y no se pusieron de acuerdo en quién tenía que hacerse cargo del cuidado del pequeño.

El curioso episodio se produjo el fin de semana pasado en la comisaría segunda de la capital cuyana, cuando un hombre se presentó en la dependencia con el pequeño para plantear que su madre no se lo quería recibir.

Enseguida, la madre de la criatura fue convocada a la comisaría y comenzó a discutir con el hombre, mientras ambos aducían que no podían mantener al bebé. Fue así que los integrantes de la expareja nunca llegaron a un acuerdo por lo que el bebé quedó a cargo del personal de la comisaría, que a su vez dio intervención a la Dirección de la Niñez.

El pequeño fue derivado a un Hogar de Niños en forma transitoria hasta que se defina su situación. "El caso ya está en la Justicia y el menor a resguardo, ya que lo que importa es su bienestar", destacó en diálogo con el diario La Provincia, el director de la Niñez, Marcelo Bartolomé.

Bartolomé además señaló que "se trabajará en conocer cómo era la relación y sabemos que la mujer tiene más hijos, aunque no son de la expareja con la que tuvo el problema".

"Momentáneamente está en un hogar hasta que se defina qué ocurrirá con los padres. Lo ocurrido ronda el abandono, pero hay muchos factores por determinar", añadió a otro medio. En tanto, descartó por el momento que se pueda dar una situación de adopción: "Estamos lejos de pensar en una situación de adaptabilidad porque no hay abandono ni renuncia, es todo un proceso judicial donde tenemos solo una parte. No digo que no se pueda dar", explicó en diálogo con Canal 13 de San Juan.

Por otro lado, confió que el pequeño se encontraba "en buen estado de salud" y a "resguardo" de la dependencia que tiene a cargo, mientras que "se ha iniciado el proceso de evaluación de la familia de los progenitores y de ellos".