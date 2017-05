Erica Romero justificó su ausencia y dijo que no pensó que "iba a ser para tanto"

Erica Melisa Romero, la mujer de 32 años que fue intensamente buscada durante cinco días por sus familiares y la Policía, dijo que estaba "pasando un momento de mucho amor" junto a un hombre y que no pensó que "iba a ser para tanto" su sorpresiva desaparición.

La mujer confirmó que se ausentó "voluntariamente" para estar con el hombre que la acompañaba en el video difundido en las últimas horas.

"Estaba pasando un momento de mucho amor, lo siento".

"No pensé que iba a ser para tanto. Me siento bien, me fui voluntariamente", le dijo al fiscal Leandro Arévalo que la entrevistó en la sede de la comisaría tercera de Mar del Plata

En declaraciones a 0223.com.ar, el representante del Ministerio Público Fiscal ratificó que la mujer de 32 años "no tenía dimensión de la búsqueda" que se generó en Mar del Plata y todo el país.

La joven se habría ido para estar con el hombre con el que se la vio en el video, con quien habría comenzado un romance y en esas circunstancias fue que abandonó su casa.

La desaparición de Erica representó una pesadilla para su madre, quien quedó desbordada por el pánico el jueves cerca de las 22 cuando llegó a la casa que compartían ambas y encontró a los hijos de la joven, de 11 y 4 años, solos en el hogar.

"Me quedé sin batería en el celular", le informó al fiscal y ratificó que el mensaje publicado en su muro de Facebook el domingo por la noche lo había escrito ella.

La joven fue encontrada en la noche del martes en un domicilio ubicado en la calle Aguado 1655, en el barrio Colina Peralta Ramos, cerca del puerto, junto a Leonardo Morales, también de 32 años, quien era el mismo con la que se la había registrado paseando por el centro de la ciudad durante la noche del sábado.

Según informaron fuentes cercanas a la investigación a Infobae, apenas ingresó la policía al domicilio, la respuesta de Erica fue: "Estaba pasando un momento de mucho amor, lo siento".

De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación, la mujer respondió a la llegada de los efectivos de seguridad con humor, risas y sin tomar conciencia real de la magnitud que había cobrado su búsqueda desde la última vez que la había visto su familia, el jueves por la noche.

"No me caguen más a pedos, por favor", fueron las palabras siguientes de Erica, ante la reprimenda de los efectivos que acudieron al lugar.

Romero pareció ignorar el revuelo que se había generado tras su desaparición, un hecho que llegó a movilizar a 200 policías en toda la ciudad de Mar del Plata y que mantuvo con una sensación de pánico a decenas de familiares y amigos más cercanos.

Pocos minutos después de haber sido encontrada, la pareja fue derivada a la Comisaría 3ª, donde Romero y Morales prestaron declaración ante el fiscal Arévalo.

Además, se puso en contacto telefónico con la familia para confirmar que se encontraba en buen estado de salud.