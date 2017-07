Encontraron cinco víboras gigantes de más de 50 kilos en una escuela de Córdoba

Una familia atrapó cinco enormes víboras en un colegio ubicado en la localidad cordobesa de Villa Rosario del Saladillo. La más chica pesaba 50 kilos y medía dos metros de largo.

Se trata de lampalaguas que despertaron el pánico entre los vecinos debido a su tamaño: la más chica medía dos metros de largo y pesaba 50 kilos. "Los chicos llegaron y vieron una enroscada en un calefactor", dijo a Cadena 3 Daniel Carballo.

"Mi señora que es docente del colegio me dijo que había rastros de una más grande. Y encontramos un bicho de 2,80 y más de 50 kilos. No me la podía poner al hombro", añadió.