En el Día de Star Wars, los fans celebran hoy los 40 años de la saga fantástica

Como cada 4 de mayo el mundo celebra este jueves el Día de Star Wars. Los más fieles seguidores de esta saga cinematográfica lo celebran casi siempre disfrazados de algún personaje de la trama creada por George Lucas, con distintos eventos y lanzamientos de productos alrededor del mundo. Pero, ¿por qué el #StarWarsDay se celebra cada 4 de mayo?

Todo empezó el 4 de mayo de 1979. Ese día, el diario británico London Evening News publicó una nota del Partido Conservador felicitando a Margaret Thatcher por su reciente nombramiento como primera ministra de Reino Unido. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", aseguraba una nota que pronto recordó al May the Force be with you ('Que la fuerza te acompañe'), frase emblemática en la saga.





yoda4.jpg Yoda, una leyenda Jedi.

Pero no fue hasta el año 2011 cuando esta coincidencia dio lugar al Día de Star Wars gracias al festival de cine que organizó la Toronto Underground Cinema, evento que fue aprovechado por numerosas compañías de diversos sectores para lanzar sus productos de Star Wars. Al ver lo lucrativo de la cita, desde ese año se instauró la tradición de celebrar el día y lanzar nuevos productos.

Además hoy se cumplen 40 años de del estreno de Star Wars: Una nueva esperanza (en la Argentina, se vio por primera vez en la navidad del 77'). Y este año en que se estrenará Episodio VIII: El último Jedi (aquí, el 14 de diciembre), la última película que filmó Carrie Fisher (la Princesa Leia) antes de su muerte.





vader1.jpg Padre e hijo. Una de las escenas más recordadas de la saga.

Y este 2017 no será menos. Este jueves es la fecha escogida para el lanzamiento mundial del nuevo videojuego oficial de la saga Star Wars, desarrollado para dispositivos móviles por la empresa española Genera Games. El juego, denominado 'Star Wars: Puzzle Droids', desarrollado por la firma andaluza en colaboración con Disney como actual propietaria de los derechos de la saga de George Lucas, es un rompecabezas protagonizado por el droide BB-8 de la última trilogía de películas de Star Wars. A través del mismo, los jugadores podrán explorar la galaxia con sus droides, revivir escenas conocidas en las películas y descubrir momentos inéditos, así como enfrentarse a la Primera Orden junto a BB-8.

Además, el canal Disney XD celebrará la efeméride con una programación especial durante todo el día centrada en la saga de La Guerra de las Galaxias.