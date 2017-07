El papá de una joven asesinada dijo que "el cartel de Ni una menos se nos cae a pedazos"

El padre de la estudiante universitaria violada y asesinada en la localidad bonaerense de Punta Lara, partido de Ensenada, cuestionó hoy a quienes utilizan políticamente el reclamo para ponerle fin a los femicidios y advirtió que "el cartel de 'Ni Una Menos' se nos está cayendo a pedazos".

Horacio Córdoba, padre de María Emma, pidió que el autor del femicidio de la joven de 26 años "se pudra en la cárcel", al tiempo que reclamó que la Justicia sea "un poco más rápida porque el dolor es duro llevarlo".

El hombre también se mostró extrañado de que el vecino de la víctima, Ariel Osvaldo Báez (23), quien está detenido por el caso, haya podido dominar a su hija debido a la "fortaleza" que ella tenía.

Luego del brutal episodio ocurrido el sábado, adonde María Emma y su amiga, ambas estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, fueron violadas, Córdoba contó que hace un tiempo hubo "un pequeño conflicto" con el presunto autor del homicidio "porque este muchacho le habría tirado algo a los perritos de María, que le habría quemado el cuero y el pelo".

"Yo quiero que (el autor) se pudra adentro de la cárcel, no pretendo otra cosa porque creo que esa es una Justicia justa".

En declaraciones al canal de noticias C5N, sostuvo que al momento del ataque, el supuesto femicida "entró vociferando y pidiendo por el ex novio de María, que no se encontraba en ese momento" y "no vivía en esa casa" porque "habían decidido separarse hace algunos días".

"Todo lo que representa esta persona tiene que ser barrido de la sociedad", sentenció Córdoba, quien remarcó que un padre "no está preparado para estas situaciones, uno está preparado para cuidar a los hijos y para extrañarlos".



El hombre también reclamó "que la cosa no quede en María y que María sea un símbolo nada más", al tiempo que advirtió que "más que 'Ni Una Menos' deberíamos retomar el titular de 'Nunca Más', así que deberíamos modificar ciertas cosas de fondo".

"El cartel de 'Ni Una Menos' se nos está cayendo a pedazos y digo 'se nos está cayendo' porque soy padre, porque soy padre de mujeres, porque soy abuelo de mujeres y porque hay más mujeres dando vueltas por ahí que, además, son madres de otras mujeres", enfatizó.

En este sentido, cuestionó a los que utilizan este reclamo contra los femicidios "en beneficio propio", por lo que concluyó que "al cartel luminoso que lo solemos sacar por algún interés se le están quemando las lamparitas".

"Dejémonos de macanas, no podemos seguir enterrando chicas y chicos, y a nadie", subrayó el padre de Emma, quien agregó que "hay algo que está fallando y está fallando mal" en la sociedad para que ocurran este tipo de crímenes.

Córdoba también contó que su hija "era alegría, era colaboración" y "se plantaba ante todo tipo de injusticias y atropellos", en tanto resaltó que Ana Laura González, la amiga de Emma que permanece internada con quemaduras y cortes, "es un sol".