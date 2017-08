El mensaje de un viejo cartel de una tintorería que sacudió a las redes

Un llamativo cartel de una tintorería consiguió ya más de 5000 retweets y más de 8.000 "me gusta" y hasta los mismos dueños se mostraron sorprendidos por la repercusión.

El cartel muestra, en una foto que evidencia varios años, a una niña tomando un vaso cuyo contenido parece ser vino y que termina derramándose por el vestido de comunión de la chica. Debajo de la foto se puede leer "Deja que disfrute".

Embed No puedo añadir nada como comentario a esta MARAVILLA. pic.twitter.com/5Wcg3MzwvJ — El Humanoide (@ElHumanoide) 5 de agosto de 2017



El sobrino del dueño del negocio, la tintorería Sevilla Vera -una casa fundada en 1958-, explicó a La Vanguardia que "la niña que sale en la imagen es Pepa, así la llamamos cariñosamente. Es familiar nuestra y por aquel momento tendría 9 o 10 años, ahora tiene 25. La foto se la hizo mi tío en la comunión, luego le añadió ese mensaje ingenioso y divertido y colgamos el cartel en el establecimiento, en la vidriera".

"Me dijo mi hermano el otro día '¡mira! el cartel de la Pepa se está haciendo viral' y me lo pasó. Es muy gracioso".

Una de las especialidades de esta tintorería es la limpieza de trajes de comunión, así como también vestidos de novia, trajes de flamenca y la vestimenta de los tronos en Semana Santa (son aquellos que cargan las figuras religiosas sobre los hombros)."Hacemos campaña para las diferentes épocas porque aquí tratamos todo tipo de prendas", explicó.

El cartel de la Pepa ya no está en exhibición, pero fueron muchísimas las personas que pasaron frente a la vidriera del local y tomaron fotos. Alguien decidió subirla a las redes, explotó: