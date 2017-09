El mensaje de Facundo Moyano tras enterarse de la muerte de la modelo Celia Fuentes

La muerte de Celia Fuentes, la modelo española vinculada a Facundo Moyano , fue confirmada por sus allegados. En las ultimas notas a medios argentinos, ella contó que el diputado del Frente Renovador intentó conquistarla en abril en Madrid.





Tras el deceso de la joven, se conocieron las palabras de Moyano en el programa "Nosotros en la mañana" donde a través de un mensaje telefónico expresó: "Me pone muy triste esto. Solo puedo decir eso", se limitó a responder el dirigente político que conoció a Celia en abril pasado durante un viaje laboral.

Celia tenía 27 años, saltó a la fama en 2016 por su participación en el reality español Quiero ser y llegó a los medios argentinos cuando contó que había conocido a Moyano.









"A Facundo lo conocí en abril en capital (Madrid) y nos invitó a mí y a dos amigas a cenar al día siguiente, que fue cuando fuimos a una discoteca. Esa es una de las fotos que ustedes vieron. Luego él se volvió a Argentina, yo le volví a ver y todos los días me escribía, me escribía, y claro yo lo busqué en Google y vi que había hecho una portada Eva Bargiela (ex novia de Facundo que se peleó cuando surgió el rumor de Nicole Neumman). Me quedé un poco en plano shock. O sea tienes novia y me has mentido. Y me dijo que no, que esa chica solo busca fama y que esas fotos habían sido de antes pero que recién se habían publicado ahora", dijo Celia.