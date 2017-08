El humorista Bill Cosby aseguró que se quedó totalmente ciego

A un par de semana de darse por iniciado el juicio en su contra por las denuncias de acoso sexual de 50 mujeres, el comediante Bill Cosby aseguró que se quedó completamente ciego.

"Me desperté una mañana y le dije a mi esposa que no podía ver", contó el actor, al tiempo que sus doctores confirmaron que ya no hay nada que pueda hacerse para que Cosby recupere su visión. Su ceguera es total.

"Cuando actuaba teníamos que dibujarle una línea amarilla desde atrás del escenario hasta la silla donde se sentaba", reveló Andrew Wyatt, publicista del artista.

Cosby, quien dejó de trabajar en diciembre de 2015, deberá comparecer ante la Justicia el 5 de junio. Más de 50 mujeres alegaron haber sido abusadas por el actor.