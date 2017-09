El futbolista Alexis Zárate fue condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual

El futbolista Alexis Zárate, del club Temperley, fue condenado hoy a seis años y medio de prisión por abuso sexual de una joven que era novia de un compañero suyo, en 2014, pero seguirá en libertad hasta tanto la pena sea confirmada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.

El Tribunal Oral Federal 1 de Lomas de Zamora dictó veredicto al final del juicio oral al exjugador de Independiente y le impuso casi la pena mínima, ya que el Código Penal contempla una condena de seis a 15 años de encierro para el delito de abuso con acceso carnal.

En cambio, la querella había pedido una condena a 12 años de cárcel y la inmediata detención de Zárate, de 23 años, mientras que la fiscalía había solicitado siete años y medio.

La víctima, Giuliana Peralta, de 23 años, se quejó luego del veredicto: "Estuve tres años y medio encerrada mientras él estuvo libre y va a seguir libre", no obstante lo cual celebró que "se hizo justicia, por mí y por todas las chicas que pueden pasar por la misma situación".

El hecho por el que fue sentenciado Zárate se registró el 16 de marzo de 2014 en un departamento en la localidad bonaerense de Wilde, donde Peralta confió que tuvo relaciones sexuales con su entonces novio, Martín Benítez, y que luego el condenado la violó mientras estaba durmiendo.

Zárate no declaró en indagatoria durante el juicio, pero su abogado defensor, Gonzalo Falco, siempre sostuvo que su defendido "no tiene nada que ver con una violación" y aseguró que aquella noche "hubo consentimiento expreso de la víctima. No hubo violencia".