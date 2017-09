Detuvieron a una cantante en el aeropuerto de Estambul por parecer demasiado joven

Embed #Lama #NataliaDzenkiv #LamaUkraine #Theindependent #GreatBritaine Una publicación compartida por Lama (@nataliadzenkiv) el 26 de Sep de 2017 a la(s) 7:33 PDT

Embed Una publicación compartida por Lama (@nataliadzenkiv) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 2:37 PDT

Embed Una publicación compartida por Lama (@nataliadzenkiv) el 16 de Sep de 2017 a la(s) 12:31 PDT

La cantante ucraniana Natalia Dzenkiv fue detenida en un control de migraciones del aeropuerto de Estambul cuando se encaminaba a embarcar en el avión de vuelta a su casa, detalló el diario español ABC.Resultó que los policías desconfiaron de su pasaporte por su apariencia física. Para los agentes no concordaba la edad que aparecía en el documento, 41 años, con la de ella.Es más, ni siquiera se plantearon la duda ya que para los funcionarios era claro que Dzenkiv utilizaba el pasaporte de otra persona, por lo que decidieron retirárselo y arrestarla.Para fortuna de la artista, en el aeropuerto había fanáticos suyos que, en medio del malentendido, le pedían selfies y que les firmara autógrafos."Cuando descubrí la razón de mi arresto, empecé a reírme", decía la cantante tras el incidente. Y añadió: "Ya estoy acostumbrado a elogios por mi apariencia, pero no podría haber imaginado que podría ser una razón para detenerme", dijo Natalia.El secreto de su belleza no es otro que ser vegetariana, según declaró uno de sus seguidores: "Es vegetariana y solo come frutas y verduras, por eso está así de bien".Finalmente hasta los policías se sacaron fotos con ella antes de que pudiera regresar a su casa.