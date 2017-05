Buscan desesperadamente a la madre de dos nenes que desapareció el viernes pasado

Una mujer, madre de dos niños, es buscada intensamente en Mar del Plata. Fue vista por última vez el jueves y el viernes mantuvo un contacto telefónico con un familiar para preguntar por sus hijos.

Erica Melisa Romero, de 32 años, cuya familia denunció ayer su desaparición ante la comisaría 12 de la ciudad, es buscada por la policía, mientras la fiscalía que entiende en el caso realiza análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad.

La mujer, madre de un niño de 4 años y una niña de 11, vestía campera negra de cuero y unos borceguíes color gris cuando salió de su casa.

Un familiar de la mujer dijo que "es la primera vez que desaparece y no hubo ninguna discusión" y expresó que "el novio tampoco sabe. Ella no es de irse así. Tendría que haber ido a trabajar, pero las compañeras del trabajo no saben nada".

La mujer fue vista por última vez el jueves y el viernes se comunicó por teléfono con un familiar por WhatsApp para consultar cómo estaban sus hijos,y luego no volvió a contestar.

El fiscal Leandro Arévalos pidió un análisis de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para conocer sus movimientos el día de su desaparición.