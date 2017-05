Bilardo habló sobre "las mujeres provocadoras" y las redes sociales estallaron

"Incitan a la violencia". "En la calle no pueden ir como quieran". Así se refirió el exentrenador de la selección nacional Carlos Salvador Bilardo al hablar de la vestimenta de algunas mujeres en la calle. Como no podía ser de otra manera, las redes sociales explotaron y organizaciones no gubernamentales, periodistas, legisladores y psiquiatras afirmaron que esas declaraciones "fomentan la cultura de la violación y la violencia".

Bilardo fue invitado al programa televisivo de Mauro Viale, por América, y cuando opinó sobre la violencia de género expuso un modo de pensar cuanto menos polémico. "La mujer no puede ir como quiera. En la playa sí, pero en la calle no puede ir como quiera", señaló en la entrevista. Si bien aclaró que está en contra de la violación, sostuvo que "hay mujeres que visten bien y hay mujeres que son provocativas", y luego de que Viale argumentara que la mujer "podía vestirse como quisiera", el entrenador respondió: "No se puede, incitan a la violencia".

"Hay chicas que usan polleritas que se agachan a buscar un papelito y se les ve la bombacha", acusó el exfutbolista, y añadió: "El hombre es hombre".

Los dichos encontraron rápida respuesta en las redes sociales donde la mayoría de los comentarios repudiaron el pensamiento del ex entrenador: "Repudiamos los nefastos dichos de Bilardo por fomentar la cultura de la violación y la violencia contra las mujeres", expresó Raquel Vivanco, Coordinadora Nacional Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), y continuó calificándolo como un "lamentable personaje que desconoce las leyes y los reclamos sociales ante las terribles violaciones de los DDHH que sufrimos las mujeres en Argentina".

Vivanco añadió: "Esperamos que se retracte urgentemente y que no vuelva a opinar sobre temas tan sensibles en donde su voz solo incita a la violencia".

En tanto, el psiquiatra Enrique Stola, especialista en temas de género y quien trató a las víctimas de abuso infantil del sacerdote Julio César Grassi, sostuvo que las expresiones son de "un machista-bruto" que "echa la culpa a las mujeres".

También la legisladora Victoria Donda expresó su "absoluto repudio a los dichos de Bilardo" en su cuenta de Twitter, en tanto que el periodista Eduardo Feinman hizo una publicación en la que asevera que el extécnico "atrasa".

Por su parte, la productora y periodista de espectáculos Laura Ubfal calificó al ex entrenador de "ignorante" e hizo hincapié en que la violación "nunca, nunca, nunca es la culpa de la víctima".