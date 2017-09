Atropelló a un profesor porque no lo dejaba entrar a la playa de estacionamiento

Un joven de 22 años fue condenado a 10 meses de prisión y a indemnizar con cerca de 200 dólares a un docente al que atropelló y arrastró varios metros sobre el capó de su cohce porque éste le negó el acceso a una playa de estacionamiento.



El hecho ocurrió en enero pasado en el colegio Winston Churchill, en el Reino Unido, cuando Rainier Schoeman, de 22 años de edad, se enfureció cuando el profesor Gareth McCarthy le negó el acceso al referido estacionamiento. El muchacho hab{ia ido al colegio a buscar a la hija de su pareja, de 9 años.



Las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia muestran la llegada del joven y el breve intercambio de palabras con el docente. Luego McCarthy le da la espalda y, cansado de esperar a que Schoeman cumpliera sus indicaciones, se sienta sobre el capó del auto. Entonces el chofer acelera de repente, lo lleva unos metros y producto del propio impulso, el profesor cae sobre un costado, según indicó el diario británico "The Daily Mail".



En el video se observa cómo dos estudiantes del colegio pasan muy cerca del enfurecido conductor y casi resultan también atropellados.



A McCarthy se le había dado la orden de custodiar la entrada del estacionamiento e impedir el paso a los vehículos. Previamente, la dirección del colegio había enviado una carta a los padres para informarles de la medida, adoptada para evitarle riesgos a los niños a su salida de la escuela.



Durante una audiencia celebrada el pasado 22 de septiembre, Schoeman se declaró culpable por haber agredido al profesor, conducir peligrosamente su auto, no contar con seguro y no haber cumplido una prueba de manejo. El abogado defensor del agresor lo describió como "inmaduro" y admitió que solía comportarse de forma indignante.