Alerta entre los productores agropecuarios ante el peligro de una invasión de langostas

"Nos estamos manejando con concientización y denuncias de parte de los productores, porque son un brazo muy importante en cuanto al monitoreo en cada zona, pero no tuvimos denuncias de Entre Ríos", precisó el funcionario en declaraciones a la agencia de noticias APF Digital.

Santa Fe, la provincia lindera a Entre Ríos, está en zona de emergencia fitosanitaria hasta 2019 por la invasión de esta plaga. De Gracia explicó que "lo máximo que se ha movido la plaga es para el lado este de Santa Fe y podemos asegurar que no hay grandes cantidades de presencia de langostas.

Las hay de manera aislada en la provincia, pero es probable que pueda llegar a suceder algo, aunque no en lo inmediato, porque estamos alertas y trabajando con gente del Senasa de Entre Ríos", detalló.

Resaltó que la situación es incierta porque depende de varios factores, entre los que mencionó los climáticos y los procedimientos en los controles como los seguimientos, aunque puntualizó que en la provincia "hay un estado de tranquilidad alerta".

De Gracia comentó que esta invasión de langostas "no es casual", ya que se encuentra siempre en el país y en otros países de Sudamérica, "aunque en poblaciones que no provocan daños", pero aclaró que "bajo ciertas condiciones, climáticas y otras que no conocemos en profundidad, por ejemplo, se producen estas explosiones demográficas que llevan a que haya una invasión en determinadas superficies".

Recordó que "a principios de este año esa explosión apareció nuevamente en Bolivia y en Paraguay, en una magnitud que no se veía desde hacía 50 años, y suponíamos que iba a suceder lo mismo en Argentina ingresando por el norte".

Explicó que "el fenómeno finalmente sucedió bajando por Formosa y Chaco favorecido por condiciones climáticas de viento norte y calor, donde la plaga es muy movediza cuando está en el estadio en que tiene alas y se traslada grandes distancias".

Según el funcionario, la langosta se moviliza hasta llegar a la frontera de Chaco con Santa Fe y a Santiago del Estero, razón por la que desde el Senasa se ocupan de combatir la plaga, "porque es muy difícil para el productor, aunque no está exento de colaborar y hacer lo que esté a su alcance", aclaró.

"Una vez localizada la plaga, difiere mucho la forma de controlarla según el estadio en el que se encuentre. En este momento está en una fase adulta, voladora, por lo cual se la sigue durante el día, localizamos dónde se posa durante la noche y a la mañana siguiente se hacen controles aéreos, antes de que la plaga vuelva a tomar calor y tome vuelo", precisó.

El coordinador del Programa Nacional de Acridios del Senasa, Mario De Gracia, dijo hoy que Entre Ríos se encuentra libre de la plaga de langostas sudamericanas que está afectando a Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, aunque advirtió que "hay un estado de tranquilidad alerta" en la provincia donde no se registraron denuncias sobre la presencia de la especie.