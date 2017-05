A Zulma Lobato la escracharon teniendo relaciones sexuales y luego la asaltaron

Zulma Lobato otra vez es protagonista de una situación complicada. Porque trascendió un video íntimo de ella, donde se la ve desnuda y teniendo sexo con un joven en una casa abandonada. Según se puede ver en la filmación, un cómplice ingresó de manera abrupta al lugar y los sorprendió. La mediática pide por favor que dejen de grabarla y que no le quiten la ropa. La persona que se encargó de grabar hace énfasis en el miembro viril de Lobato, que intenta cubrirse mientras le roban las prendas. También le sacaron la cartera, donde además de dinero tenía las llaves de su casa. "Por favor, te lo estoy pidiendo por favor, devolveme la cartera", grita. Su representante, Lautaro Reyes, hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y defendió a la rubia: "Hay un video circulando por las redes sociales, que obviamente me ha llegado. Se ve a dos jóvenes que han satisfecho sus necesidades sexuales con Zulma. Lo terrible de destacar es todo lo que estos mierdas le hacen. Luego de haber finalizado el acto sexual, aprovechándose de la vulnerabilidad de una persona, la filman sin que ella se percate de dicha acción. No le permiten vestirse, le quitan la ropa tratando de filmar su miembro y le pegan. La mostraron totalmente desnuda", comenzó relatando.

Y agregó: "Cuando lo vi me dio mucha bronca, impotencia y pena. Vi a una Zulma Lobato totalmente indefensa. Si estaban calientes o tenian ganas de estar con ella, genial. El resto no hacía falta... Sí queda en evidencia lo miserables, corbades y ratas que son. Si les gustan los trans, gays y etc ¡háganse cargo! Traumados, basuras...".