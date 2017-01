Imputan a un sobrino de Pimpi de un homicidio ocurrido en Navidad

"Ya le volé el gorro al Tío Pelo". Con ese testimonio extraído de una escucha telefónica como eje de las evidencias en su contra, Fernando Andrés Caminos quedó imputado de uno de los tantos homicidios ocurridos el año pasado en el barrio Municipal de Alice y Lamadrid. La Fiscalía le atribuyó haber matado a Carlos "Pelín" o "Tío Pelo" Juárez, un hombre de 37 años asesinado de dos disparos en la cabeza la medianoche del 25 de diciembre pasado en Grandoli y Lamadrid.

En un sangriento contexto de disputas territoriales por la venta de droga, el joven de 25 años es considerado un "pesado" del lugar donde reside y se movía con soltura, y referente de una de las bandas que mantienen agitada con balaceras esa populosa barriada del sur rosarino. Un juez ordenó la prisión preventiva por el plazo máximo de ley (dos años), medida que podría revisarse en 30 días.

Importancia

Que la audiencia se haya tenido que trasladar a un sala con mayor capacidad de público por la gran cantidad de empleados de diferentes unidades fiscales que solicitaron escuchar el trámite habla a las claras del magnitud de la detención e imputación contra el joven sin antecedentes condenatorios que está mencionado en muchos hechos violentos en las calles del Municipal.

"Andy", como se lo ubica también en el barrio, es primo de Alexis Caminos, hijo del asesinado jefe de la barra brava de Newell's Old Boys Roberto "Pimpi" Caminos y detenido en octubre por el crimen de Claudio Ruiz, ocurrido el 5 de abril de 2012.

Es inevitable escindir ese apellido del de la familia Funes, que mantiene un enfrentamiento encarnizado con los Caminos. Un hecho que marcó esa relación fue el crimen de Mariela Griselda Miranda, mamá de los Funes. La mujer de 35 años fue asesinada el 18 de marzo pasado en Ayacucho y Uriburu y fue baleada desde una moto. Andy estuvo detenido sospechado de ese homicidio junto a Cristian U., de 20, pero luego fue liberado por falta de evidencias.

En tanto, además del homicidio de Ruiz, Alexis también fue imputado como participe primario del crimen de Miranda, acusación que formalizó la fiscal Marisol Fabbro el 19 de octubre pasado.

Acusación

Con una remera roja, jeans y zapatillas deportivas negras, Caminos se sentó junto sus abogados Marcos Cella y Gabriel Navas. El juez Luis María Caterina cedió la palabra a los fiscales de Homicidios Florentino Malaponte y Marisol Fabbro para que formalizaran la acusación.

Pero antes Malaponte pidió que el acusado brindara sus datos personales. El joven dio su nombre completo, fecha de nacimiento. "Lamadrid 98 bis, secundario completo, estoy haciendo changas", explicó.

Luego el fiscal detalló la imputación: "El 25 de diciembre de 2016 a las 23.30 se presentó con otra persona en una moto en inmediaciones de Lamadrid 98 bis donde estaba Carlos Lionel Juárez y efectuó disparos con arma de fuego hacia él con la intención de provocar su muerte, lo cual logró por traumatismo encéfalo craneano por herida contuso penetrante". El fiscal también le achacó la portación del arma y así le endilgó la autoría de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso de portación de arma de fuego de uso civil.

Las evidencias que expuso la fiscalía, además de las actas de procedimiento labradas por la policía con el dato de que los agresores iban en una moto blanca, apodos y alguna que otra referencia de declaraciones confusas, pasaron por las transcripción de escuchas telefónicas captadas de la línea del acusado.

Charlas

"Quien habla en esta transcripción de las escuchas es Fernando Caminos, el imputado de esta audiencia, que le dice a un interlocutor: «Capaz que ya me largaron la orden de captura, vinieron con apodo y todo, con apellido y nombre, acá a mi casa, vinieron a buscarme a mí. Lo fueron a buscar a Camello porque era partícipe de los cosos (sic) de los homicidios".

En ese contexto, Malaponte describió la evidencia mas importante y menciona otra conversación detectada en la línea de Andy. "Ya le volamos el gorro, le volé el gorro al Tío Pelo, ¿No me dijiste que lo haga?", leyó el fiscal, y aclaró que se acreditó que así le decían a la víctima del crimen.

Luego Fabbro pidió la prisión preventiva, pero antes dio detalles de investigaciones en curso en el marco de varias causas por homicidios, los allanamientos que ordenó el 28 de diciembre pasado y lo que se desprende de las escuchas.

En ese sentido se refirió a una conversación que el imputado mantuvo con una familiar de Emanuel U., alias "Camello". La mujer le contó que Pelín se acercó con un primo y tres personas más a la casa de Camello a pedirle droga y éste no le quiso dar, por lo que se generó una discusión que terminó a los golpes.

Luego se detectó otra conversación en la cual Andy le comenta lo sucedido a alguien que está preso —no se identificó— quien le dice: "Ya te dije, le tenés que decir a Camello que se tiene que hacer respetar".

Fabbro también explicó el direccionamiento que se le quiere imponer a la pesquisa por el crimen de Juárez, donde se establece que Andy recibe órdenes de esa persona con quien habla por teléfono para que contacte a la mujer de la víctima. "Andá y decile que diga que fueron el Ulises y el Teletubi (dos miembros de la banda enfrentada a los Caminos) y que se pudra todo con la policía. Decile a los guachos, llamalos".

En otra charla, inmediatamente después del homicidio, se oyó: "Parece que lo mataron a Pelín, tenía el tiro en la cabeza". Y del otro lado responden: "Andá decile a la hermana que fue el Pocho y el Ulises, decile que mejor diga que fue el Pocho y el Ulises".

En base a esas evidencias, la fiscal consideró que el propio acusado se ubica en el lugar del hecho y se otorga la autoría. También hilvanó el móvil del homicidio, sustentado en esa discusión previa de Juárez en la casa de Camello, considerado un fiel ladero de los Caminos.

La fiscal pidió prisión preventiva basada en la calificación del delito, el direccionamiento que se evidencia de las escuchas, la peligrosidad procesal que puede representar el acusado para la pesquisa y el peligro de fuga, atento además a que es una compleja investigación que incluso se entrecruza con otras.

Una "caza de brujas"

Cuando el juez le preguntó a Andy si iba a declarar, éste optó por el silencio. En su lugar habló el abogado Navas, quien dijo que no está acreditado si la línea telefónica es de su cliente, si es su voz, desde cuando está intervenida y por orden de qué juez. Para Navas, la fiscalía hizo una "construcción intelectual subjetiva" lo que lleva a una "confusión importante", sobre todo de la complejidad de los enfrentamientos en el barrio. "No tenemos ni idea de quiénes son los Funes, es apresurada la calificación. Hay sólo testigos de oídas, no se secuestró la supuesta moto, armas de fuego, nada", recalcó.

Para el letrado, la pesquisa es "una caza de brujas. No hay apariencia de responsabilidad. Demostremos esto con pruebas claras e irrefutables. Lo imputan de un homicidio, hay que tener cuidado con eso. Hasta tanto se aclare la investigación, pedimos prisión preventiva por 30 días", cerró Navas.

Sin plazos

El juez apuntó que "la existencia del hecho no fue cuestionada. Sobre la posible participación y las evidencias expuestas por fiscalía son un conjunto de indicios concordantes y unívocos. La defensa insiste en que es una construcción intelectual, pero entiendo que el grado de probabilidad aparece como real. Las conversaciones hablan a las claras de una intención de direccionar la investigación para responsabilizar del homicidio a otras personas", dijo Caterina, e hizo lugar al pedido de los fiscales.





La defensa rechazó una pericia de voz

Cuando se cerraba la audiencia imputativa, la fiscal de Homicidios Marisol Fabbro solicitó que se realizara en ese acto una pericia y cotejo de las escuchas que sirven como evidencia con la voz en vivo del Fernando Andrés "Andy" Caminos. Pero el abogado defensor Gabriel Navas explicó su cliente había decidido no hacer uso de la palabra, "por lo tanto no presta conformidad en esta etapa para realizar la medida que pide la fiscal".