Impactante: la pequeña que es furor en las redes sociales por su imitación de Taylor Swift

La pequeña Xia Vigor cautivó a todos al imitar a Taylor Swift en el programa "Your Face Sounds Familiar: Kids", una versión filipina de la entrega argentina de "Tu Cara Me Suena". El video alcanzó 3 millones de reproducciones en YouTube en sólo 72 horas.

Xia, de siete años, cantó y bailó el éxito de la estadounidense "You Belong With Me". Durante la performance, realizó atrevidos movimientos y hasta se animó a un cambio de vestuario.

Embed

Gracias a esto, sorprendió a la audiencia y al estricto jurado del reality, que la llenó de elogios.