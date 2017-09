Imanol Arias dijo que quedó "en quiebra" porque vendió todos sus bienes "para saldar deudas"

El actor español Imanol Arias reconoció su responsabilidad en el litigio con el fisco español y aseguró que quedó en quiebra, sin nada, porque debió vender todos sus bienes para saldar deudas.

"Soy una persona que jamás ha eludido sus responsabilidades. He vendido todo para empezar de cero. Vivo como una pluma", declaró en una entrevista que publicó hoy el diario argentino "La Nación".

"Vendí todo, pero no siempre te compran bien, hay abuso. No tengo vivienda propia y he tenido que despedir a los cuatro empleados que trabajaban conmigo. Eso me permitió cumplir con una obligación", precisó.

imanol.jpg Imanol Arias está en Argentina promocionando su última película Foto: La Capital/Archivo.



Arias se refirió así al "problema fiscal enorme" que enfrenta en España, donde recibió una demanda millonaria del fisco por una deuda contraída a partir del error de la liquidación de impuestos por ganancias percibidas, según detalla el periódico.

Arias se encuentra de visita en Argentina para presentar la película "Retiro voluntario", dirigida por Lucas Figueroa, en el que actúa junto a los argentinos Darío Grandinetti y Miguel Ángel Solá.

"Yo no era consciente de lo sucedido, pero soy responsable. Voy a devolver todo, hasta el último centavo. En España no puedo hablar de esto. No debo, ni quiero, entrar en conflictos en mi país", aseguró el intérprete de la popular serie de televisión "Cuéntame", que también que en los 80 protagonizó "Camila", candidata al Oscar por Argentina.





imanol2.jpg Arias junto a Susú Pecoraro en "Camila", uno de sus primeros éxitos en el cine.



El actor aseguró que ahora camina por la calle "tranquilo": "Cuando se comete un error fiscal, pagas la deuda, o lo que supuestamente has defraudado, y además el 170 por ciento más, así que nadie puede decirme: '¿Qué has hecho con el dinero de todos?'".

Según explicó, su problema fiscal se originó por un cambio en la ley de propiedad intelectual.

"El Gobierno fijó unas cuotas de propiedad intelectual que no eran legales. Europa le llamó la atención y ahora el Estado nos debe mucho dinero a los actores, autores, periodistas, por la copia privada. Ellos fijaron una cifra que no se podía discutir. A partir de las variaciones en la ley, en un momento se nos animó a los actores que teníamos gente contratada a que tuviéramos sociedades anónimas, luego personales o profesionales", señaló.

"Pero al tiempo nos dijeron, retroactivamente, que pagáramos como cualquier ciudadano. Sin embargo, nosotros no tenemos un estatuto de trabajador de actores, pero abonamos impuestos como todos y no podemos tener sociedades. Las sociedades pagan menos. Es algo atípico. Mi problema no es de ocultación, sino de un error en el sistema de pago no consentido. Jamás oculté mis ganancias ni mi patrimonio. Pero ese error en los pagos me significó que debo saldar el 170 por ciento de lo que he ganado", precisó.

Imanol Arias subrayó su compromiso por solucionar el problema. "Me he comprometido a retribuir. El público me conoce y sabe quién soy. La gente me ha dado mucho y tengo una enorme deuda con ellos. Soy una persona que jamás ha eludido sus responsabilidades", insistió.

"Nunca he podido engañar, de lo contrario estaría muerto o enfermo. Como en las películas, siempre creo que las personas buenas tienen una segunda oportunidad", concluyó.