Imágenes paganas

Páginas adentro, cada libro en particular apuesta por el diálogo. Las fotos no están engarzadas al azar, o si lo están es difícil de creer que no componen una narración o al menos una micronarración. Esculturas, de Mimí Laquidara, y Pasajes, de Mónica Fessel, ganaron la última Convocatoria Libros de Fotografía de la Editorial Municipal de Rosario (EMR), y quizá sin saberlo, ante la mirada del lector, también dialogan.

Leerlos es visitar mundos íntimos de las dos autoras pero también es transitar por ambientes, escenas, lugares que se muestran lejanos pero dejan huellas cercanas. El eterno juego entre la luz y la oscuridad capturó la mirada de las fotógrafas y es como si se sedimentara en la captura que cada lector hace de las imágenes ofrecidas.

Laquidara dice sobre su trabajo: "Mis modos de fotografiar están atravesados por investigaciones sobre el entorno en que me muevo y la forma en que los objetos y situaciones lo habitan". Fessel señala: "Una escena me captura y es ahí cuando hago fotos". Hay algo preexistente a la elección de las fotógrafas, hay algo que existe y permanece más allá de ellas. Captar parece ser la consigna que necesariamente debe completarse con la mirada del otro.

"Pienso la fotografía como si fuera una escultura que habla de combinaciones anónimas, azarosas y marginales en el espacio: los dobles, el paisaje, el color, la repetición", dice Laquidara. La fotografía para ella es una herramienta más con la que se trama el arte. Piensa esas imágenes como una combinación de sensaciones, señala que pueden "resonar más allá de su contexto específico" y entonces "las relaciones de unas con otras configuran un cuadro de diálogo que permite acceder a una percepción extrañada de los lugares habituales". Laquidara estudió bellas artes y en "su práctica artística utiliza diferentes medios como fotografía, instalaciones, dibujo, videos", dice la biografía que se publica en su libro. Las imágenes que produce se inscriben, justamente, en un práctica artística. Por eso las veladuras, fueras de foco o el uso de negativos vencidos. Recursos a los que apela para diseminar significados múltiples y polisémicos.

En su trabajo hay pares, que no necesariamente son equitativos, sino que pueden darse en la distorsión, "en el desangelado mundo contemporáneo", como dice el texto de presentación de su libro.

Ambas fotógrafas se paran sobre el universo elegido y reflexionan sobre su producción, casi desde un afuera que pareciera puro contexto. Pero ese sitio desde el que hablan sus fotos es absolutamente propio. "Hay algo físico", dice Fessel sobre "su" acto de fotografiar pero luego aclara: "En general me sucede cuando hay algo que ronda la soledad, la penumbra o el silencio, también cuando lo lleno no logra ocultar el vacío".

Quizá por eso en sus fotos habiten lo familiar ligado a lo siniestro, el tono de su narración no es ingenuo, sus luces sólo están porque la sombra las hace brillar.

Dos ensayos fotográficos que buscan narrar un mundo personal de sus autoras, pero también un mundo que quieren habitar junto a la fotografía.

paganas2 "Bar verde", de Mimí Laquidara. "Pienso la fotografía como si fuera una escultura que habla de combinaciones anónimas", explica la fotográfa.





Bio

Mónica Fessel (Buenos Aires, 1971) vive en Rosario pero estudio fotografía en la Escuela de Arte Fotográfico de Avellaneda y medios audiovisuales en el Instituto ORT de Buenos Aires. Fue becada por dicho instituto y la Embajada de Francia. Como docente dictó clases en la carera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA y en Rosario enseña fotografía, cine y televisión en el Iset Nº 18, la Escuela de Museología y la Escuela Provincial de Cine y Televisión. Realizó muestras individuales y colectivas en Buenos Aires y Rosario.

Mimi Laquidara (Concordia, 1989) vive y trabaja en Rosario. Es licenciada y profesora en Bellas Artes. En su práctica artística utiliza diferentes medios como fotografía, instalaciones, dibujo, video. Participó del Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella. Fue becada por la Fundación Nuevo Banco de Santa Fe y el Fondo Nacional de las Artes. Expuso en ferias, galerías y centros culturales del país