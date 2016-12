"Íbamos con miedo por las maniobras que hacía el chofer", dijo un estudiante

Uno de los estudiantes misioneros que salió ileso del accidente afirmó que el chofer del ómnibus manejaba "muy rápido" por una ruta "llena de pozos" y aseguró que cinco alumnos viajaban "parados" porque no tenían asiento.

Leandro Feldick también advirtió que el ómnibus no poseía cinturones de seguridad en las butacas y marchaba con la capacidad excedida.

"Fui el único de adelante que no le pasó nada. El colectivo me tumbó para todos lados. La coordinadora que murió estaba detrás mío", sostuvo.

"Veníamos con miedo por las maniobras que hacía el chofer en la ruta, por el exceso de velocidad y las malas condiciones que tenía la ruta", precisó.

El joven insistió en afirmar que "el chofer iba muy rápido, agarraba muchos pozos y en un momento tambaleó y mi bandeja de comida se fue contra el vidrio".

"Había cinco chicos parados. No tenían asientos. La capacidad del micro estaba excedida. Se subieron en Oberá, pagaron lo mismo y estaban disconformes al igual que nosotros porque estábamos amontonados", detalló.

Feldick dijo que el sistema eléctrico del micro no funcionaba correctamente, al indicar que "cada vez que agarraba un pozo, saltaba todo y la luz se apagaba".

En tanto, Darío Skrabiuk, propietario de la empresa Río Uruguay, descartó que el chofer del micro se haya dormido y condujera a alta velocidad. "No se durmió. Aparte, el colectivo venía a 80 kilómetros, está el disco de tacógrafo, la policía peritó, no venía a exceso de velocidad ni nada", dijo a una emisora misionera.

"El chofer supuestamente se larga a cruzar un camión —eso es lo que él me transmite a mí— y el camionero se le viene encima, entonces él pega el volantazo y al pegar el volantazo se va para la izquierda y ahí no puede dominar el colectivo. La ruta no está en buen estado tampoco en esa zona", añadió.

Riesgo de vida

"De las tres personas internadas, hay una que corre riesgo de vida, por eso está internada en terapia intensiva. Su estado es crítico y reservado", manifestó el ministro de Salud de Misiones, Walter Villalba. Dicha víctima sufrió "traumatismo de cráneo severo con fractura de pelvis y ha sido sometido a un procedimiento quirúrgico", apuntó.

Los otros dos internados, según el funcionario, "están estables y han tenido la amputación traumática de uno de sus miembros. Están fuera de riesgo", expresó en relación a dos pacientes que perdieron uno de sus brazos.

Todas las demás personas asistidas fueron dadas de alta y en condiciones de regresar a la Argentina. En ese sentido, Villalba señaló que en el Instituto Médico Legal de San Luis Gonzaga anoche "ya no quedaba ningún internado".

Unos 40 sobrevivientes del siniestro estaban anoche alojados en el hotel Cometa de la localidad brasileña de San Luis Gonzaga y algunos de ellos aguardaban recuperar sus documentos personales para poder emprender el regreso a Misiones.

La ministra de Educación de Misiones, Ivonne Aquino, detalló que los colegios que viajaban son el de Educación Técnica (Epet) Nº 3 y Amadeo Bompland, de Oberá, ambos públicos; el bachillerato BOP 87 de la localidad de Wanda; y la escuela de Comercio 6 y el CEP 4 (estatales), junto con los institutos privados José Manuel Estrada, Combate de M. Bororé y el Politécnico San Arnoldo Janssen, todos de Posadas. Las dos estudiantes fallecidas pertenecían al Epet 3 de Oberá.