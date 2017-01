La joven se comunicó con el portal del diario y contó cómo se vivió la fiesta que tuvo lugar en el boliche Punta Stage. "La fiesta fue la réplica de Time Warp (la fiesta donde murieron cinco jóvenes por consumir éxtasis) a la que muchos asistimos y por eso sabemos de lo que hablamos. Hace tiempo no veíamos algo así", manifestó.

Otros testimonios dan cuenta de que "en la entrada no había nadie que controlara ni revisara. Nos empujábamos para poder entrar. Adentro no había agua, en los baños tampoco. La que había estaba caliente".

También precisó: "Había baños sin techo, armados de forma precaria. La capacidad estaba excedida. Cuando se largó la tormenta fue peor, porque no entrábamos en el único lugar que había. Ahí empezaron los empujones y avalanchas. A eso sumale que había sólo dos ventiladores".

Embed



La productora cerró su página de Facebook tras las críticas. Sin embargo, quedaron registrados algunos comentarios sobre la fiesta.

"No puedo creer que con semejante DJ tuvieron tan mala organización. No sé cómo no nos morimos apretados en la entrada. Todos como animales, faltaba agua, bebidas. Lamentable", expresó un joven.

Otra persona manifestó que "moría alguno seguro" si no llovía en la madrugada del domingo. "Un desastre", agregó.