El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, aseguró esta noche que "hay una firme decisión política, tanto del gobierno provincial como nacional, de avanzar en obras de infraestructura" para paliar el efecto de las inundaciones en el territorio provincial.

Lo aseguró el gobernador, tras la extensa reunión que mantuvo con el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Bruyaile, el secretario de Asuntos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartúa, miembros del gabinete provincial y productores afectados por el temporal

"Escuchamos las necesidades de todos por las lluvias de las últimas tres semanas, y el gran impacto que tuvieron en las actividades productivas, y también en los casos de ciudades y pueblos", sentenció el gobernador, quien advirtió que no es la primera vez que recurren al ministerio de Agroindustria por estos temas y que también han tenido la colaboración del Ministro del interior, Rogelio Frigerio.

Reconoció que ya firmó el decreto para prorrogar la emergencia en 18 de los 19 departamentos de la provincia, el que va a ser homologado por la Nación el próximo jueves, con lo que los productores van a tener algunos beneficios impositivos y también soluciones financieras.

Al ser consultado sobre un reclamo de los productores, de que faltan obras, el gobernador admitió que "siempre faltan obras, pero que el régimen de lluvias fue extraordinario. Algunas de las obras se están haciendo, otras hay que encararlas, pero no se pueden encarar obras sin tener la certezas de que el impacto que esas obras sean positivos, no solo en los lugares que se hacen, sino también para que no produzcan inconvenientes en otros lugares y no generen inconvenientes a otras poblaciones y a otros productores".

En ese marco, el gobernador rescató que "hay una firme decisión política, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional, de avanzar en obras de infraestructura, de invertir en obras y recursos que permitan paliar la situación a futuro".

Y enseguida aclaró: "Eso no quiere decir que no vaya a haber inundaciones, quiere decir que vamos a tratar de proteger mejor a las localidadess, a los cascos urbanos, y de evitar que el agua permanezca tanto tiempo o que tenga tanto impacto sobre las tierras productivas de la provincia".

Consultado si para eso había que coordinar el trabajo con otras provincias, Lifschitz admitió que "desde luego que sí. Hoy lo explicaba (el secretario de Asuntos Hídricos de la Nación, Pablo) Bereciartúa, que hay tres convenios vigentes, tres comités de trabajo con Córdoba, que va a permitir hacer obras biprovincial de manera de abordar la problemática de las cuencas de manera integral".

Al respecto, Bereciartúa comentó tras la reunión que "hemos acordado con el gobernador y con el gobierno nacional

esa agenda de trabajo, que tiene por un lado el reconocimiento del desafío estructural, y hemos definido planes maestros para esas tres grandes regiones. Hay un equipo interdisciplinario que tiene que mirar el aspecto productivo, el aspecto hídrico y los cambios climáticos, y luego hacer una propuesta en el mediano y largo plazo con las prioridades de inversión, pero también teniendo en cuenta los cambios de política de uso del suelo, los cambios de política productiva, que lleven a este sistema que tiene un gran potencial productivo que lleve a poder funcionar bien adaptado a las condiciones del clima en las próximas décadas".

Por último, comentó que hay obras puntuales que están en marcha, pero que a partir de la reunión de hoy "hemos identificado una primera gran obra de infraestructura, entre Santa Fe, Córdoba y la Nación, que es el canal San Antonio, que es importante para esta región, que tiene un presupuesto de 800 millones de pesos, y que en marzo de este año se va a estar licitando".