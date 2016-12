Hasta acá llegó Chamot

José Antonio Chamot no será más el coordinador de las inferiores de Central. El Flaco quiere dirigir en primera división, en el club de Arroyito no tuvo en este momento cabida tras la salida de Eduardo Coudet y buscará nuevos horizontes. Por ahora seguirán a cargo Alberto Boggio y Lucas Maggiolo, con quienes compartía la conducción, pero es probable que sumen otro nombre. Es una decisión que no está tomada aún.

La salida de Chamot, que tenía contrato hasta fin de año, no tomó de sorpresa a la dirigencia canalla porque se sabía que aspiraba a dirigir a los mayores. "Es una persona de bien, de una imagen intachable y que nos daba una gran tranquilidad", refirió el dirigente a cargo del manejo de fútbol amateur, Fabio García. "Hizo un trabajo bárbaro, ganamos la Copa Challenger (tabla acumulada de 4ª a 9ª división de AFA), muchos chicos se potenciaron y es una lástima su partida, pero él tiene claro de que aspira a dirigir primera división. Sólo nos cabe agradecerle todo lo que hizo", expresó.

Respecto al futuro de Chamot, se tomará un tiempo para armar su cuerpo técnico y escuchar las ofertas. Respecto al futuro de las inferiores canallas, Boggio y Maggiolo hoy aparecen a cargo, pero habrá que ver si Central mantiene ese esquema. El Pelado estuvo a cargo de todo el fútbol infantil (en el debut de AFA, con la localía en Campana, y de la Rosarina), Maggiolo ofició de director deportivo y habrá que ver ahora si variarán sus funciones el año próximo.

Por lo pronto, en la función de Chamot estuvo antes Daniel Teglia y Central deberá designar uno nuevo, el 3º de la actual gestión.