Harto ya de estar harto, ya me cansé

Estoy harto de los políticos ladrones. de los políticos ineficientes. Estoy harto de los piquetes, de los manteros. De los argentinos, de los africanos, peruanos, paraguayos, bolivianos. Estoy harto de los jueces garantistas, de los jueces inoperantes, de los jueces corruptos. Estoy harto de escuchar corrupción de Lázaro Báez, de Milagro Sala, de Cristóbal López, de Boudou, de "la señora", y todo se dilata y te hacen sufrir por definir las cosas de una vez por todas. Estoy harto de los motochorros, de que maten mujeres cada cinco minutos, de los que no dan tickets. Estoy harto de que los bares tengan al personal en negro y a los que tienen en blanco, los anotan solo medio día y trabajan todo el día. Estoy harto de que maten a chicos, hombres de trabajo, mujeres, viejos, en la calle o dentro de sus casas. Estoy harto de la presión de los impuestos, de que no haya créditos para la gente. Estoy harto de los empresarios que siempre se quejan y nunca colaboran con el país. Estoy harto de muchos periodistas que se expresan con palabras y cifras inadecuadas y confunden a la gente. Estoy harto de que Aguas, Litoral Gas, teléfonos, Municipalidad, corten una calle y trastornen la circulación vehicular y no avisen. Estoy harto de que se discutan todas las cosas, de las definiciones políticas de la Iglesia. Estoy harto de que no se dé ninguna oportunidad a los jóvenes.

Estoy harto de la "farándula" que muestra sus miserias en publico. En definitiva, estoy harto. ¿Me pasará a mí solo o a la sociedad también?

Jorge Fiorina