Habrá ajuste automático y se eximirán algunos plus

El proyecto consensuado entre el gobierno nacional y la CGT estipula que el nuevo mínimo no imponible que regiría a partir de 2017 para el trabajador casado con dos hijos alcanzaría a 37.000 pesos brutos mensuales, y para el soltero sin carga familiar a 27.941 pesos brutos mensuales.

También prevé un aumento sobre las escalas vigentes que, dependiendo del tramo de ingresos, va de un 167 por ciento a un 300 por ciento. Se modifican las alícuotas para que el tramo más bajo alcanzado por el impuesto en lugar de pagar un 9 por ciento comience a pagar un 5 por ciento del excedente por sobre el mínimo no imponible.

Tanto el mínimo como las escalas y las deducciones tendrán un ajuste todos los años en base al índice Ripte. El índice representa el promedio entre los sueldos imponibles con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Sipa) y el total de trabajadores dependientes que figuran en las declaraciones juradas recibidas por la Afip. Lleva acumulado este año un 21,46 por ciento, entre enero y agosto último, un aumento del 21,46 por ciento. En 2015 cerró con un aumento del 31,7 por ciento y en el 2014 aumentó 36 por ciento y en el 2013 la variación fue del 23,4 por ciento.

Si se estima que en el 2017 las paritarias van a rondar el 20 por ciento, ese sería el porcentaje de actualización por el Ripte para el mínimo no imponible de ganancias para el otro año.

Se mantiene la deducción por cónyuge y la intención es también sostener la deducción por alquileres hasta 4.000 pesos.

Las horas extras de días no laborables y feriados tienen un plus, y la idea es que ese plus quede exento del impuesto a las ganancias. En cuanto a las horas extras en general, la idea es que no modifiquen la escala.

Los funcionarios nacionales dijeron que "la intención es que el impuesto se liquide de tal forma que al trabajador le sea retenido el mismo importe todos los meses, de manera tal que en junio y en diciembre el aguinaldo no se vea afectado por una retención mayor".