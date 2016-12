Gordillo: "No dudo de que vamos a salir campeones"

Es otro de los selectos jugadores que luce una estrella de campeón sobre su piel. Raúl Gordillo es catamarqueño. Pero se hizo fanático de Central porque "aprendí a quererlo de chico". El Mono es uno de los héroes del 95. Uno de los guerreros que hicieron historia ante Atlético Mineiro y en la ciudad porque jugó la noche del 19 de diciembre, que no sólo le dio un título al club sino la primera conquista internacional al fútbol rosarino. Si bien está radicado en Capital Federal, lo cierto es que el ex volante izquierdo analizó junto a Ovación la previa del crucial partido ante River como buen canalla que es. "No tengo dudas de que vamos a salir campeones", sostuvo sin necesidad de formular la primera pregunta. "Esta vez se nos tiene que dar. La Copa Argentina tiene que quedar en nuestra vitrina", enfatizó con el deseo de todo simpatizante auriazul.

¿Cómo seguís la previa?

Con la misma pasión que el hincha que vive en Rosario. Leo todos los días La Capital y trato de estar informado con todo lo que tenga que ver con el club. Soy un agradecido a Central porque me dio mucho. Me hizo campeón además. Llegué a la pensión a los 15 años y ahí pasé por todas, desde malos momentos hasta excelentes. Pude jugar en primera y dar una vuelta. Y eso, para los que somos hinchas, no tiene precio.

Pensar que la última vez que salieron campeones estabas vos en esa foto histórica del 95.

Sí, no puedo negar que tuve la suerte la salir campeón de una manera muy especial. Remontamos un 4 a 0 abajo y fue algo histórico. Ahora espero festejar esta Copa que se nos escapó los dos últimos años, de manera diferentes por cierto. Así que ahora sólo espero salir campeón. De hecho, viajaré a Córdoba con un amigo catamarqueño y mi hijo. Será un momento especial, no tengo dudas.

¿Qué te brinda Central como para estar confiado en que le ganará a River?

Mucho. Central tiene un gran potencial y es un grande que jugará una nueva final. Llevamos tres al hilo. Claro que lo que pasó con Boca o Huracán no tendrá nada que ver con lo que viviremos ante River porque será otra historia. Más allá de que en el torneo no estemos bien, le tengo muchísima fe al equipo para la Copa. Ojalá se nos dé. No tengo dudas de que vamos a salir campeones, y que el jueves será un día muy especial.

¿Y qué tiene River?

Un gran equipo que a la vez habrá que ver cómo se recupera del golpe en el superclásico. Si bien tiene algunos jugadores con molestias, lo cierto es que cuenta con un plantel con recambio y de buena calidad. Pero ojo que Central también tiene lo suyo, así que espero la final con ganas de festejar.

¿Analizaste que ahora el Chacho puede darle otro título al club como cuando jugó y ganó esa final de la Conmebol?

Las vueltas de la vida no deja de sorprendernos. Hoy conduce el equipo un ex compañero como pasó en su momento con Palma. Pero Central está por encima de los nombres por el sentimiento que genera en cada uno de nosotros.

¿Sabés que hablás como si fueses hincha desde la cuna siendo que viniste de chico al club y te enamoraste de Central como Pablo Alvarez, quien vino de grande?

Es que lo siento así. Llegué a los 15 años y los que nos formamos en las inferiores aprendemos a querer a Central. Y eso pasé por muchos procesos, pero la realidad es que es mi vida y pasé los mejores momentos. Ni hablar que también me dio todo. Me formó e hizo debutar en primera. Y eso es imposible borrarlo de la mente. Sólo nosotros sabemos lo que es defender esa camiseta. Fijate que hasta Alvarez, que jugó en Boca y en Europa, quedó marcado con este club.

¿Puede influir en algo el hecho de que ante River no habrá tantos jugadores surgidos del club como sí pasó cuando ustedes ganaron la Conmebol?

Sucede que los tiempos cambiaron. Antes te ibas de vacaciones y sabías que había una o dos ventas, y dos refuerzos. Desde hace unos años se vende y compra mucho. Pero no creo que incida porque hay varios chicos que vienen de abajo y son hinchas. Además, ellos saben que pueden pasar a la historia porque pasaron 21 años ya del último título. Queremos volver a festejar. Y el jueves lo haremos.

¿Qué jugadores te sorprenden?

Si Ruben está bien, es muy importante. Están también Montoya y Le Celso, quienes están bien y juegan muy bien. Es el momento en que Central gane un torneo.

¿Coincidís con quienes aseguran que Teo puede darle el título cuando el fútbol es un deporte colectivo?

Salvo Maradona o Messi, el resto necesita siempre de los compañeros. No se gana solo. Un jugador puede tener un gran partido, pero si no lo ayuda el resto es difícil que el equipo gane. Claro que a la vez nadie puede negar la jerarquía y calidad que tiene Teo. Ojalá tenga una gran noche y nos haga ganar.

¿Qué es lo más importante en estos tipos de finales?

En este caso que Central esté bien, firme y sabiendo que será un día donde los jugadores pueden quedar en la historia del club como lo hicimos nosotros. Los muchachos están muy motivados para ganarle a River. Por eso, confío en que vamos a dar la vuelta. Esta vez se nos tiene que dar.