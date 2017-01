Golpe de la CN: no paga y exige pago

La Normalizadora prohíbe incorporar a los que le deben a la AFA pero no salda su deuda

La Comisión Normalizadora anunció una parte de las medidas que está dispuesta a tomar para seguir forzando a los clubes. Por ahora no agrandó el cupo de extranjeros ni tocó el porcentaje que le corresponde a los jugadores por las transferencias, pero sí comunicó que aquellos que no salden el 25 por ciento de sus deudas con la AFA no podrán realizar incorporaciones. En ese grupo de 14 equipos está Newell's y no Central, que se encuentra al día. En el marco de una feroz disputa por el poder, donde hasta ayer se reunieron el presidente de Boca, Daniel Angelici, y el de Barracas Central, Claudio Tapia, para encontrar consensos (ver aparte), la CN mostró las garras como adelantó Ovación y generó rechazo inmediato. Claro, ¿con qué criterio puede reclamar si es la misma AFA la que no larga los 350 millones de la cuota de TV prometida para diciembre?

Con el pomposo título: "Clubes habilitados para incorporar" en la web, la CN diferenció a los cumplidores y a los que no. A estos últimos les da la posibilidad de llegar a acuerdos en base a planes presentados o por presentar. En primera son 16 los habilitados, entre los que está Central, y 14 entre los que no, entre los que está Newell's, el Independiente de Hugo Moyano y el San Lorenzo de Marcelo Tinelli, opositores al gobierno nacional que avala esta Comisión Normalizadora. En la B Nacional hay 10 habilitados y 12 que no, en la B apenas 9 habilitados y en la C sólo 2, entre los que no está Central Córdoba.

Pero es la misma CN que ya lleva 12 días incumpliendo el compromiso asumido de pagar la cuota de diciembre de la TV de 350 millones y que puso en jaque al fútbol argentino. No sólo no la paga sino que exige pagos. Y hasta ahora, que se sepa, no elevó ningún reclamo oficial a Fútbol para Todos, o sea al gobierno nacional, para que cumpla. Tampoco ha hecho nada para pelear el dinero de la rescisión del contrato de FPT, que tiene vínculo con la AFA hasta 2019. Son los clubes los que reclaman, pero no esta Comisión Normalizadora que supuestamente los representa.

Si anunciara la apertura del cupo de extranjeros o la modificación del porcentaje de las transferencias, abriría un frente de guerra total, donde seguramente se sumaría Agremiados. Quizás por eso no lo intentó, pero sí fue por los clubes, como desde el momento en que no pagó ni gestionó la plata del mes de diciembre. La CN (o la interventora) marcó la cancha, tiene respaldo que no es precisamente de los clubes y no se quiere dejar llevar puesta. El frente de primera reunido el miércoles y el del ascenso la semana pasada, con intereses opuestos, quieren que su gestión termine cuanto antes.

Un encuentro sugestivo

Angelici y Chiqui Tapia se reunieron a la vista de muchos en Punta Mogotes. Un día después de que Tinelli se mostrara de nuevo como a la cabeza de los clubes de primera, llegó esta charla del presidente de Boca, que no estuvo en el cónclave del miércoles, y el que lidera los intereses del ascenso. Se entiende que buscaron consensos, pero ¿para qué?