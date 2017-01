Un reportaje realizado por el colega Mario Pasetti para el periódico local sirve y leemos, en su salsa, a la gobernadora que le dio el triunfo a MM en el país. Cómo se trabaja un discurso donde lo políticamente correcto es el eje. Cómo responde la actora política con mejor imagen en el país, por sobre Carrió, Stolbizer, Macri, Massa y CFK. A todos les ganó, les gana, les ganaría. Se publicó el 31/12/16.

Visitó MDQ el penúltimo día de 2016. La denuncia de C5N y Víctor Hugo Morales (Mar del Plata la infeliz) les dolió, tal vez por eso la gobernadora sostiene: "Convoco a todos los argentinos a que vengan no sólo a esta ciudad sino a todas las ciudades de esta provincia que ofrecen cosas tan lindas. La más conocida es Mar del Plata y la más querida. Nos hemos preparado para recibirlos. Hemos realizado obras, estamos con este Operativo Sol duplicando la cantidad de efectivos que nos van a cuidar a todos los que estemos en esta ciudad. Hemos hecho un esfuerzo enorme y los esperamos con expectativas. La temporada recién arranca, este ha sido un año difícil para los argentinos pero yo espero que aún así puedan venir algunos días a disfrutar esta ciudad y a darle trabajo a los marplatenses que tanto lo necesitan". En rigor la diferencia entre Daniel Scioli y la Vidal es la simpatía y las ganas de creer. Eso es todo, por ahora. Misma policía, mismos helicópteros y la misma ruta.

Parecería que la gobernadora busca las fibras emocionales con su discurso. Aprendamos. Es consecuente en ese punto. "Yo he estado conmovida desde el día que los vecinos de la provincia me eligieron. Ese día, el 25 de octubre, me conmovió su apoyo y me sigue conmoviendo cómo la gente me acerca sus rosarios, me da la mano, me pide que no afloje, me da una carta, me regala virgencitas, me acompaña de una u otra forma. Veo en cada lugar que hay gente que me apoya, que me sostiene y eso me da mucha fuerza para dar la pelea diaria".

Cierra con una desmentida específica, que debe anotarse como el gran tema del 2018 /19, no de este año, sino del que viene: "No sueño, la verdad no sueño con ser presidenta. Creo que a esta provincia le ha hecho mucho daño tener gobernadores que trabajaron como candidatos a presidente. Eso condicionó sus decisiones, su vínculo con el gobierno nacional. Yo estoy muy feliz de gobernar la provincia de Buenos Aires y de darle mi mayor esfuerzo a los vecinos de la provincia todos los días y que ellos sean mi prioridad. No tengo que tener otra prioridad que no sean ellos. Los bonaerenses se merecen tener una gobernadora que trabaje las 24 horas del día pensando en ellos".

Atención Lifschitz. Finalmente una lección bien aprendida, el argumento y/o amenaza, la misma que dicen, en el plano nacional, los funcionarios de MM: "Para muchos cambios cuatro años no van a alcanzar. Si uno piensa en las obras hidráulicas más importantes son de muchos años. Y si nosotros decidimos seguir en otro mandato, las seguiremos empujando". (¿Qué tal, se lanzó al 2019 o no?).

Y el piropo final: "Es la ciudad de todos. Yo venía de chica, bueno, como todos los argentinos. Y después casada y con chicos no venía en temporada. Yo era de las argentinas que venía cuando la ciudad parece más dormida. Me encanta Mar del Plata en invierno".

Junto con el piropo la denuncia (una de sal y una de arena). "La situación de Mar del Plata era de una profunda crisis y por eso con el presidente Macri hemos ayudado mucho al intendente. Porque nos importa que Mar del Plata se ponga de pie. En seguridad, en empleo, que yo sé que preocupa mucho a los marplatenses. Siempre que vengo hay un marplatense con una carta pidiéndome trabajo. Yo quiero que esta ciudad que tiene de todo, pesca, campo, industria, turismo, universidad, transporte, se ponga de pie".

CFK, Scioli y Pulti los dejaron de rodillas, eso dice. No es poco. Lo dice sonriendo. Con fe, con esperanza.