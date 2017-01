Gisela Berger, la novia de Scioli, lució su belleza en la pasarela de Pinamar

El Moda Look Pinamar 2017, realizado el miércoles pasado con una mega producción sobre la pasarela, estuvo colmado de figuras: Sofía Zamolo, Nicole Neumann, Soledad Solaro, María del Cerro y Julieta Prandi, entre otras. Sin embargo, la diosa que se llevó todas las miradas fue la joven pareja de Daniel Scioli , Gisela Berger.

La rubia deslumbró con su figura en el evento conducido por Soledad Villarreal y Horacio Cabak. Al finalizar el desfile, dijo que "no fue amor a primera vista con Daniel, fue momento a momento", en diálogo con la periodista Belén Riva Roy.





"Vuelvo a trabajar. Estoy tranquila, relajada. Por todo lo que pasó traté de estar tranquila, por eso dejé algunos trabajos. Él está trabajando en sus cosas y yo en lo mío", manifestó.

Además, insistió en que "no tenía nada que ver" con el ex mandatario cuando se encontraba en pareja con Karina Rabolini. "Somos dos personas individuales, cada uno tiene su trabajo y sus cosas. Me parece obvio que aún tenga contacto con Rabolini", agregó.

ACCESORIOS @dejauja Moda Look 2017.



Sobre el reciente viaje que hizo a Cuba junto a Daniel Scioli, dijo: "No voy a decir nada porque no puedo hablar de una persona que no está acá conmigo, en su momento se contará. Viajé a Cuba con él, las fotos que están soy yo. Como él no está acá yo no puedo hablar".