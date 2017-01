George R. R. Martin cree que este año terminará de escribir "Vientos de invierno"

"No he terminado todavía, pero he progresado. Pero no tanto como esperaba hace un año, cuando pensaba que ya estaría terminado. Creo que saldrá este año. Pero bueno, pensé lo mismo el año pasado".

Esta fue la respuesta que George R.R. Martin, el autor de la saga de "Canción de hielo y fuego", le dio en su blog a un fan que le preguntó por la publicación de la sexta novela de la serie, "Vientos de invierno".

La saga literaria que catapultó a la fama al escritor norteamericano arrancó en 1996 con "Juego de tronos". Dos años después, en 1998 llegaría "Choque de reyes" y otros dos años más tarde la tercera entrega de la saga "Tormenta de espadas", en el 2000.

Hubo que esperar hasta 2005 para que los fanáticos de Martin reencontraran con los famosos personajes de la historia de caballería "Festín de cuervos". "Danza de dragones", la última entrega publicada de la saga que se lanzó 2011.

Desde entonces, y a caballo del éxito que le dio a la historia la versión televisiva que presentó HBO, "Game of Thrones", han sido muchas las especulaciones sobre cuándo se publicará "Vientos de invierno", pero la única precisión es la que Martín dio hoy.