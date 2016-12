Gastón Portal: "Nunca fui por el lado de la plata"

Productor de exitosos ciclos televisivos como "PNP" o "Intratables" y de las ficciones "Las 13 esposas de Wilson Fernández" y "La última hora", que se emite por la TV Pública Argentina, Gastón Portal prepara dos largometrajes, apunta al on demand y criticó el manejo de la televisión.

Recién llegado de México, donde vendió "Las 13..." y dirigió los primeros seis capítulos, Portal contó en una entrevista con Télam que esa serie se la ofreció "gratis" a Telefé, pero que ni así logró ubicar en el ámbito local un producto que lo terminó comprando el coloso Televisa para su plataforma Blim.

En medio de ello, el que fuera productor ejecutivo de "Noti Dormi", programa que le abrió las puertas a "Video Match", "Atorrantes" o "La TV Ataca", desempolvó dos guiones para llevarlos a la pantalla grande bajo su dirección durante el año que viene.

"Nunca fui por el lado de la plata, no es algo que me interese. Estas películas son las que me salen, no las que creo que me conviene. Siempre hice lo que quise, tuve mucha suerte con eso. Me hubiera gustado tener cinco películas filmadas, pero no reniego de nada porque siempre hice lo que quise", dijo el realizador.

"Cleopatra", uno de los filmes que trabaja junto a la productora Haciendo Cine, narra la historia de un padre (Juan Minujín) que recupera el contacto con su hija de cinco años por medio de juegos y actitudes que la sociedad y la familia de la fallecida madre de la pequeña consideran como "nocivo".

La otra película, que prepara con la empresa Ketama y tiene posibilidades de coproducción en México, está titulada "La noche mágica", y cuenta cómo un ladrón que entra a una casa a robar en Navidad maltrata a los adultos en un cuarto, mientras que le cumple todos los deseos a la hija del matrimonio que permanece en otra habitación.

El punto que une ambos libros es la relación de un adulto con una nena, una inspiración que Portal encuentra en el contacto con su hija de 7 años: "La más grande lee mucho y lo hace al lado mío, es un placer. «Cleopatra» nace de una charla que tuve con ella cuando tenía cinco años", explicó el realizador.

En "La noche...", el productor de 48 años también intentará mostrar la disfunción familiar con el ingreso de un personaje ajeno (el ladrón) y cómo éste altera una situación "que parecía idílica, como en «Teorema», de Pier Paolo Pasolini", comentó, al agregar que se trata de una "película más de género".

—¿Por qué vender la productora ahora y avanzar sobre el cine?

—Cuando salí del secundario pensé que sólo iba a hacer cine, pero la vida me llevó para otros lados. Con la productora siempre quise, pero la ficción en la televisión argentina siempre estuvo muy bloqueada. Comencé a hacer ficciones raras, como "Poliladron" o "Voy a pagar la luz" y con "PNP" hice productos más televisivos. Estudié en el Salvador, con la idea de pasar de la publicidad al cine, y en la FUC estuve con Mariano Llinás, Ana Katz y Damián Szifrón. Di la vuelta y estoy con lo que quería hacer a los 20 (risas).

—Hace dos años dijiste que la televisión abierta murió y hoy las ficciones migran al cable o al on demand, como "La casa del mar" (Directv) o "El marginal" (Netflix).

—Y yo le estoy vendiendo a Netflix "La última...". La televisión está manejada por tres tipos que no quieren que nadie más entre porque no arriesgan. "Noti dormi", "Video Match" o "CQC" fueron apuestas que hoy a nadie se le ocurriría hacer. Yo le ofrecí gratis a Telefe "Las 13 esposas...", no lo quisieron ni para un sábado a la medianoche, y me la termina comprando Televisa. Es todo tan cerrado que no sirve que otro entre a un juego donde todas las cartas ya están repartidas. Es un delirio.

—Gerard Depardieu dijo que la televisión argentina es la peor que vio en su vida y la calificó de "pornográfica".

—Me resulta cómico que justo Depardieu se ponga colorado (risas). Más allá de esto, creo que el recurso del archivo, que en su momento fue rupturista, se fagocitó gran parte de la televisión sin un desenlace positivo. Yo PNP lo editaba en el living de casa con unos amigos. Ahora el archivo son 10 minutos de una pelea en otro canal y sobre eso se habla. Quedó la peor parte del recurso.

—Volviendo al cine, vos llegás a tu ópera prima con mucha experiencia en la dirección de series.

—Sí, dirigí bastante. Por ejemplo, 8 episodios de "Las 13..." en Argentina y 6 en la versión mexicana. Para mí, las series son cine en otro formato y me vino muy bien hacerlas. Excepto por el tiempo, no veo diferencias en hacer una película. Eso sí, ahora se me abren puertas que antes no, además de que tampoco veía la forma de largar la productora de una.

— ¿Hay una "marca Gastón Portal" en tu cine?

—Yo no tengo el concepto de dejar la marca, sería egocéntrico y poner el caballo detrás del carro. Creo que la marca, si se deja, es porque hiciste lo que te salía. Ya hice 70 capítulos y siempre hay algo común entre lo que hago, que tiene que ver con una mirada en los absurdos de la vida. Si eso deja o no marca, ojalá, pero no es lo que busco.

Agustín Argento / Télam