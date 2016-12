Ganancias: la estrategia del abismo

Alguna vez, en pleno conflicto de la 125, un dirigente rural advirtió que si el Parlamento no sesionaba para decidir la baja de retenciones, había que cerrarlo. No parece tan distinto lo que ocurrió con la modificación del impuesto a las Ganancias sobre el salario de los trabajadores. La amplia alianza que dio media sanción en Diputados a un proyecto que aliviaba esa carga parece haber pecado de "exceso de republicanismo", que los representantes políticos del capital en Argentina no están dispuestos a tolerar.

Atrás quedaron las denuncias sobre escribanías y autoritarismo presidencial. Cuando no legisló como quería el gobierno de Mauricio Macri, el Congreso se convirtió en una fuente de irresponsabilidad. Y el presidente, que recolectó votos clave en las elecciones pasadas por prometer la eliminación del tributo, apostó todas sus fichas a conformar una entente corporativa que torciera la decisión tomada por los representantes del pueblo.

La primera parada fue con los gobernadores, que salieron en jauría a disputar el ingreso con los trabajadores que también son ciudadanos de sus provincias. El activismo de algunos mandatarios, que este año vieron engrosar las arcas de sus Estados con fondos succionados del sistema jubilatorio y que no son capaces de gravar a las empresas exportadoras en sus distritos, salieron con ferocidad a caranchear la plata de los empleados en relación de dependencia que pagan el impuesto.

Con todas las distancias, hay aquí también cierta gimnasia parecida a la de los años 2000 y 2001, cuando en medio de la crisis, la liga de gobernadores negociaba pactos fiscales a cada minuto con la dupla De la Rúa y Cavallo. Todos tenían la misma caracterización: a cambio de convalidar recortes al ingreso de los trabajadores y jubilados, como el famoso descuento del 13%, se aseguraban sumas fijas de transferencias a sus distritos. El contexto era el deterioro continuo de las finanzas provocado por una política económica suicida.

Bastante barato, igualmente, les resultó hasta ahora a los gobernadores la disputa por la caja de Ganancias. Con excepción de algunas declaraciones públicas, las centrales gremiales no organizaron movilizaciones ni actos públicos destinados a presionar a los gobernadores para forzarlos a dejar de presionar a los legisladores.

Lejos de eso, la CGT a nivel nacional se convirtió en la principal negociadora con el gobierno nacional para encontrar un proyecto consensuado de cambios al impuesto a las Ganancias. Los gremios del transporte, que expresan a un sector del moyanismo se mantienen por ahora en estado de asamblea.

Con la temprana apelación a la amenaza del abismo, el gobierno de Mauricio Macri busca dar vuelta el resultado de un final de año que se configuraba amargo en lo político, aprovechando las debilidades de su adversario. Los popes sindicales otra vez podrían concurrir en su auxilio.

Son más contemplativos que "el mundo" al que el gobierno regresó a partir de una política de reendeudamiento masivo. La Reserva Federal de Estados Unidos aprobó esta semana un aumento de la tasa de interés de referencia, piedra de toque de un cambio de ciclo en la política monetaria de la principal potencia del planeta.

El gobierno igual se entusiasma todavía con los brotes verdes. La actividad industrial cae, pero los dirigentes de la central fabril que obtuvieron eco en la demanda para que el Estado protegiera a sus grupos económicos fogonean ahora la idea de que hay tímidos repuntes en la venta de tubos sin costura. El dólar sube y vuelven las inspecciones a la city, pero el presidente del Banco Central se ufana de que las cifras oficiales (no las otras) de inflación se ubican en el undécimo mes del año en un nivel cercano a como las encontraron. Veinte puntos porcentuales de diferencia interanual apenas separan esos indicadores. Y un deterioro de la actividad y el mercado laboral y que, según los últimos datos de la UCA, fue muy significativa en el año que está por terminar.