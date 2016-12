Gallardo lo piensa

Horas después de la obtención de la Copa Argentina y el pasaje a la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo no pudo confirmar su permanencia en el cargo. De hecho, aseguró que se tomará "unos días para reflexionar". Aunque aclaró que tiene "un gran compromiso con los dirigentes. No digo que me voy. No especulo", afirmó el Muñeco.

Gallardo explicó también que necesita saber "qué quiero y cómo lo quiero" para poder sellar su continuidad en Núñez. En ese sentido, aseguró que no pretende generar especulaciones, pero aclaró: "A veces hay que salirse para pensar. Vienen las vacaciones, son cortas pero van a ayudar". Mientras tanto, la dirigencia espera que siga.