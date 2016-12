La formación de activos externos del sector privado no financiero que se publica en el balance cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) trepó a 11.966 millones de dólares en once meses de 2016. Entre enero y noviembre de 2015, las compras netas de moneda extranjera totalizaron u$s 6.495 millones. El incremento este año es de alrededor del 84 por ciento en relación con el anterior.

También subió el promedio mensual de fuga de capitales a lo largo de 2016, que alcanzó u$s 1.088 millones en contraste con un promedio mensual de u$s 590 millones en 2015.

A partir de enero de 2016, a la tenencia de billetes en el exterior se le adiciona otro componente, que también está asociado a un alto nivel de liquidez, que es el de "otras inversiones", referido a inversiones en cartera, tales como acciones y títulos públicos.

Por otra parte, la salida de divisas a través del giro de utilidades y dividendos al exterior durante los primeros once meses de 2016 alcanzó niveles significativamente superiores en comparación con el año anterior. La salida de divisas (neta de entradas) bajo este concepto representó u$s 2.696 millones en lo que va del año, en contraste con los 239 millones que fueron girados entre enero y noviembre de 2015. Por ende, las salidas de divisas en concepto de remisión de utilidades y dividendos registraron un incremento interanual del 1028 por ciento entre ese período de 2015 y el mismo de 2016.