Fuerza, pelota y plata

Newell's continúa con la pretemporada en la costa atlántica y Diego Osella y su cuerpo técnico siguen trabajando en la puesta a punto física y futbolística del equipo rojinegro. Mientras, los jugadores esperan el pago prometido de parte de la deuda para mañana.

El día rojinegro arrancó bien temprano en el predio de Apand. Había un circuito con estaciones de fuerza, velocidad y reacción que los jugadores debieron cumplimentar y exigirse al máximo. Desde los más jóvenes a los experimentados sudaron de lo lindo en la cálida mañana marplatense. También hubo un trabajo de definición.

Luego los futbolistas se dirigieron al hotel a almorzar y tras la siesta llegó el segundo turno de entrenamiento. Allí la sesión dio inicio con un trabajo de pases en espacios reducidos y a continuación se concretó un ejercicio táctico que ordenó Diego Osella. Fue el momento para que la reciente incorporación José San Román diera sus primeros pases con sus nuevos compañeros.

Cuando el sol estaba por esconderse los jugadores comenzaron a elongar y compartieron algunas bromas antes de emprender el retorno a la concentración para cenar y descansar, ya pensando en el doble turno que se les viene hoy.

Newell's en principio tiene programado un solo amistoso en Mar del Plata, que será el viernes 20 de enero, antes de emprender el regreso a Rosario, aún con rival a definir. Luego en Bella Vista se consumarán los restantes ensayos futbolísticos de la pretemporada.

El debut oficial está previsto, siempre y cuando arranque el fútbol, para el segundo fin de semana de febrero, ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, por la decimoquinta fecha del certamen. Newell's marcha segundo en la tabla con 28 puntos, a tres unidades de distancia del líder Boca.

En otro orden, la dirigencia leprosa está abocada a conseguir el dinero para abonar uno de los tres meses de sueldo que tiene de atraso el plantel y son optimistas en que podrán cumplir con la promesa de pago que les efectuaron a los jugadores la semana pasada en Rosario y cuya fecha de cobro es mañana.

La semana pasada la pretemporada comenzó con dos días de retraso porque el plantel tenía una deuda de cuatro meses de sueldo y no había una fecha cierta de pago. Pero el viernes por la mañana finalmente la dirigencia pagó un mes de salario y prometió pagar otro mes mañana. Por eso ayer la comisión directiva estaba terminando de resolver la forma de obtener el dinero, ya que Futbol para Todos aún no dio señales de aportar la plata que les adeuda a los clubes. "Entre mañana y el viernes vamos a conseguir el dinero", le confió a Ovación una alta fuente rojinegra.

Todavía la promesa de pago dirigencial está dentro de los plazos previstos y desde la tesorería están realizando intensas gestiones para saldar otro mes de sueldo. Claro que si antes del fin de semana no hay novedades al respecto habrá que ver qué determinación toma el plantel rojinegro, que está cumpliendo con una dura pretemporada en Mar del Plata.

En tanto, si bien Eugenio Isnaldo está entrenando con el plantel leproso no sería extraño que pueda emigrar, ya que el contrato se le vence en junio, no va a renovarlo, y si llega una oferta Newell's podría transferirlo, al menos para no perder todo el valor del jugador a mitad de 2017.

La Fiera, con buena protección

La Fiera Rodríguez entrena normal, pese al fuerte traumatismo intercostal sufrido a fin de año. Igual, el kinesiológo Luis Craft lo protege bien a la hora del fútbol, como ayer a la tarde, con un vendaje especial.