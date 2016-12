Fuerte llamado de atenciónde la OEA

La OEA llamó al presidente Nicolás Maduro a no interferir en el proceso de elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, que tiene que asumir funciones el 5 de enero. "Cualquier interferencia en la elección de autoridades de la AN por parte del Poder Ejecutivo o el Poder Judicial implica el desconocimiento absoluto de los principios esenciales de la democracia, que son la separación e independencia de poderes", señaló oficialmente la Organización de Estados Americanos (OEA).