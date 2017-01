"Fue importante en mi decisión haber hablado con Sampaoli", aseguró Montoya

Tras la confirmación de su transferencia al Sevilla de España, el mediocampista canalla Walter Montoya señaló que habló con Jorge Sampaoli, DT del conjunto andaluz, e indicó que "fue importante" en su decisión. "Estoy muy contento y feliz porque se pudo resolver esto, después de tanta espera", indicó el chaqueño.

"Es un gran equipo, un club muy importante que está peleando en la Liga y la Champions", añadió en diálogo con Fox Gol Verano. Y agregó: "Ahora queda esperar en estas horas que se resuelva si me voy ahora o en junio para allá. Ahora tengo que ir y trabajar mucho para que me tenga en cuenta y jugar".

Luego de protagonizar la novela del verano por las negociaciones con River y Boca, el futbolista aclaró: "La verdad me lo tomé con bastante humor, traté de no ver mucho, pero me llegaban cosas y traté de disfrutar todo".