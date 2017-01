Florinda Meza explicó por qué no quería tener relaciones con Roberto Gómez Bolaños

Reveló que el actor que encarnó el personaje del Chavo "sabía lo que hacía. En el medio de ese asedio bailamos mucho, lo tenía muy cerca y me decía cosas bonitas. Decía que se sentía mal porque su esposa era una gran mujer pero había un distanciamiento".

Incluso confió que lo "regañaba mucho porque andaba con todas".

También contó cómo fue el primer beso que se dieron. "Siento la necesidad de algo y cómo me gustaría que alguien me besara", le comentó Gómez Bolaños a Meza, a lo que ella le respondió: "Si quieres besar a alguien ¿por qué no me besas a mí?".

"No quería ser una mujer más en su vida, quería ser la mujer", confió Florinda Meza, quien tiempo más tarde se transformó en su segunda esposa.