Florencia Peña confesó que se va a tatuar "el segundo cachete" de la cola

Luego de quedar al descubierto en las playas marplatenses por su tatuaje en uno de los cachetes de su cola, ahora Florencia Peña se tatuó el otro tal como había prometido en una nota con la revista Gente.

La protagonista de Quiero vivir a tu lado fue sorprendida por la publicación junto a su novio, Ramiro Ponce de León, en las playas de La Feliz. El tatuaje de la actriz es imposible de ocultar y la morocha le puso el pecho a la publicación.

"Confieso que me hubiera gustado que no me enganchen todavía, porque no está terminado. Estoy con tan poco tiempo por las grabaciones de Quiero vivir a tu lado que no puedo ni hacerme las uñas. Pero ya falta menos para lucirlo completo, con otra cosa en el otro cachete", había dicho Flor. Y cumplió.