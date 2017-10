Flor Vigna denunció a un hombre que se hacía pasar por su manager y pidió tener "cuidado"

Flor Vigna denunció en las redes sociales que un hombre se hacía pasar como su manager y contacta chicas jóvenes vía WhatsApp.

En diálogo con el portal PrimiciasYa.com, Vigna explicó sobre este tema: "La información me llegó por mi prima que tiene 17 años y a una amiga de ella le había llegado ese mensaje. No es un tema particular con esa persona que andá a saber qué quería hacer en la reunión con esas nenas, hay mucha gente así".

0021884055.jpg

"Pueden utilizar la ilusión de los pibes y puede terminar pasando algo malo, más que nada por eso alerté. No me pasa solamente a mí, les pasa a amigos y por eso está bueno tener mucho cuidado", cerró Flor.