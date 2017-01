Filmus reveló que en la reunión del kirchnerismo Cristina planteó "un frente ciudadano"

Filmus indicó que "tuvo que ver con una mirada hacia adelante, para generar apertura y avanzar en el 'frente ciudadano' que planteó Cristina".

"El eje central de ese frente tiene que ver con la unidad del peronismo y con un programa común, de pedirle al Gobierno, a través del voto, que corrija el rumbo", afirmó a Filmus, quien participó de la cita en la que también fueron parte Gabriela Cerruti, Victoria Montenegro, Máximo Kirchner, Juan Cabandié, Mariano Recalde, Víctor Santa María y Eduardo Valdés.

El 13 de abril del año pasado, al salir de los tribunales de Comodoro Py luego de prestar declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadío en el marco de la causa por las operaciones de dólar a futuro -por la que luego fue procesada al igual que otros ex funcionarios de su gestión- Cristina convocó a conformar "un gran frente ciudadano" en el que "no se le pregunte a nadie a quién votó ni de qué partido es" sino "cómo le está yendo, si mejor o peor".

El exsecretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas contó que vio a Cristina "muy bien, con voluntad de participar de un movimiento enorme".

No obstante, sobre la posibilidad de que la ex presidenta compita en las próximas legislativas para un cargo, Filmus remarcó que "no se habló de ese tema". Según el ex senador y ex funcionario, la ex mandataria está "muy en contacto con cada uno de los temas, con detalles de cifras y de datos", y "muy preocupada" por las decisiones de gestión de Mauricio Macri.

"Fundamentalmente, el tema central fue la evaluación del país y de la ciudad de Buenos Aires. Mirar la situación a futuro y la necesidad de estar cerca de los sectores más golpeados por las políticas de Macri", dijo Filmus al describir el encuentro con la ex jefa del Estado.

También, según el relato de Filmus, Cristina mostró preocupación por "las políticas discriminatorias de (Donald) Trump" en el inicio de su gestión en los Estados Unidos.

