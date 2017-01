Fernán Mirás: "Este gobierno es una bomba de humo"

En diálogo con Fanny Mandelbaun, por Radio Uno, el actor Fernán Mirás, quien siempre mostró su afinidad por el kirchnerismo, criticó duramente al Gobierno de Mauricio Macri.





Consultado sobre cómo ve la situación del país, dijo: "Estoy preocupado por la situación del país. No me gustan nada las políticas económicas del gobierno, ya lo viví y sé como termina. Es una cuestión de tiempo. No lo veo para nada bien", señaló.





Sobre sus expectativas respecto a las políticas que está implementando el Gobierno, expresó: "No tengo esperanzas con este gobierno. Ya se para donde van, para donde patean, me parece que es una bomba de humo todo", expresó en "Fannytizados".





Diferenciando esta gestión de la de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, dijo: "A mi lo que me interesa del Kirchnerismo es lo que tuvo de progresista. Y esa es la posición con la que yo estoy de acuerdo".





"Este un gobierno de derecha y la derecha nunca va a defender los derechos de la mayoría, va a defender los derechos del establishment", agregó.





Sobre los casos de corrupción de funcionarios vinculados al kirchnerismo dijo: "Hay casos evidentes de corrupción, como el de López, pero también hay una lluvia de causas que quedan en la nada. Me parece que quieren sacar del mapa al Kirchnerismo".